Tesla em piloto automático entra por casa adentro no Texas e mata mulher no interior

Há 1h e 21min

Caso ocorreu na noite de sexta-feira. Investigadores dizem que o condutor não estava embriagado e que está a colaborar com as autoridades

Um motorista que conduzia um veículo da marca Tesla alegadamente em modo de piloto automático colidiu com uma casa em Katy, no estado norte-americano do Texas, na passada sexta-feira à noite, provocando a morte da mulher que se encontrava dentro da residência àquela hora.

As informações foram avançadas no sábado pelo gabinete do xerife do condado de Harris, a cargo da investigação ao caso, em comunicado. De acordo com as autoridades, Michael Butler estava a conduzir o seu Tesla modelo 3 por volta das 20h (2h da manhã de sábado em Portugal continental) e estaria a operar o veículo “com um sistema automatizado de assistência à direção”.

Segundo o gabinete do xerife, o condutor não conseguiu manter-se na faixa correta de rodagem, saindo da estrada e atingindo a residência. "O Tesla de Butler entrou na residência de tijolos a alta velocidade e atingiu M. Avila, que estava dentro da casa", é indicado no mesmo comunicado.

A mulher foi transportada de helicóptero para um hospital da área, onde foi posteriormente declarada morta. Butler, que ficou ferido, não apresentava sinais de embriaguez e está a cooperar com as autoridades, adiantou o gabinete do xerife.

A investigação está em andamento e, até à tarde de ontem, ainda nenhuma acusação tinha sido formalizada.

Este não é o primeiro acidente a envolver carros da marca de Elon Musk quando os seus condutores recorrem ao autopiloto. Em agosto do ano passado, um júri da Flórida considerou a Tesla responsável por um acidente fatal ocorrido em 2019 e a envolver um modelo S equipado com piloto automático, num veredito que abriu caminho a mais ações legais contra a empresa de veículos elétricos do multimilionário.

Nesse caso, a Tesla foi obrigada a pagar uma indemnização de 210 milhões de euros às famílias das vítimas, após imagens das câmaras do veículo mostrarem o carro a precipitar-se contra um Chevrolet Tahoe que estava estacionado e cujos ocupantes acabaram por morrer.