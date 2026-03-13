Ataques terroristas em sinagoga e universidade fazem disparar o sentimento de insegurança nos EUA

Há 1h e 20min

Já são quatro casos desde que começou a guerra no Médio Oriente e as autoridades acreditam que está tudo relacionado

Dois ataques ocorridos esta quinta-feira, a mais de 1.100 quilómetros de distância um do outro, atingiram o coração de importantes centros comunitários, deixando os norte-americanos em choque e com um sentimento de insegurança.

Primeiro, um tiroteio mortal, investigado como terrorismo, devastou uma universidade na Virgínia, numa cidade militar. Horas depois, um ataque com um veículo contra uma sinagoga no Michigan deixou os fiéis profundamente abalados.

O tiroteio na Universidade Old Dominion, na Virgínia, foi cometido por um veterano condenado por apoiar o Estado Islâmico. O atacante conseguiu matar uma pessoa e ferir outras duas antes de ser subjugado e morto por alunos do ROTC (Corpo de Formação de Oficiais da Reserva), segundo o FBI.

De seguida, um veículo invadiu a sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield Township, num ataque que, segundo o FBI, teve como alvo a comunidade judaica e foi levado a cabo por um cidadão norte-americano nascido no Líbano, informou o Departamento de Segurança Interna. A sinagoga esteve em alerta máximo para possíveis atos de violência nas semanas anteriores ao edifício ter sido engolido pelas chamas do incêndio provocado, depois de o suspeito ter invadido o local com uma espingarda e uma grande quantidade de explosivos, disseram as autoridades. Embora o motivo do ataque seja ainda desconhecido, a procuradora-geral do Michigan, Dana Nessel, afirmou que existe uma clara "ligação" entre a guerra com o Irão e o ataque, acrescentando que não é coincidência que o suspeito tenha atacado uma sinagoga chamada Temple Israel.

Os ataques estão entre quatro atos de violência que abalaram a consciência coletiva dos norte-americanos nas últimas semanas. Os dois ataques desta quinta-feira ocorreram poucos dias depois de dois suspeitos de terrorismo terem sido acusados ​​de lançar bombas improvisadas contra um protesto em frente à casa do presidente da câmara de Nova Iorque, no sábado, num ataque que as autoridades descreveram como inspirado pelo Estado Islâmico.

Menos de duas semanas antes, em Austin, no Texas, um atirador que usava um fato de treino com a bandeira iraniana matou três pessoas e feriu mais de uma dezena no movimentado bairro de entretenimento da cidade. Embora o motivo ainda esteja sob investigação, as autoridades estão a apurar se o atirador foi inspirado, em parte, pelos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão nesse fim de semana, disseram vários agentes da autoridade informados sobre o caso.

O país está num "ambiente de elevada ameaça" desde o início da guerra com o Irão, um "Estado patrocinador do terrorismo", afirma Jeh Johnson, secretário da Segurança Interna durante a administração Obama, que pede que as pessoas permaneçam "vigilantes".

Eis os últimos desenvolvimentos dos dois ataques desta quinta-feira:

Ataque à sinagoga em Michigan

Suspeito identificado: o suspeito do ataque à sinagoga foi identificado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 anos, natural do Líbano e cidadão norte-americano desde 2016;

Agentes levados para o hospital: pelo menos 30 agentes de várias agências foram levados para o hospital por inalação de fumo, e um segurança, um dos vários presentes no local que impediram o ataque, foi atingido pelo veículo e espera-se que recupere, disseram as autoridades;

Possível ligação a ataque aéreo israelita: as autoridades estão a investigar relatos de que o homem terá dito a pessoas que vários membros da sua família foram mortos num ataque aéreo israelita no Líbano nos últimos dias, disseram vários agentes da autoridade à CNN.

Tiroteio numa universidade da Virgínia

Atirador identificado como apoiante do Estado Islâmico: o atirador foi identificado pelo FBI como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 anos, um antigo membro da Guarda Nacional da Virgínia que se declarou culpado de tentar ajudar o Estado Islâmico em 2016;

Alunos imobilizam o agressor: Jalloh abriu fogo dentro de uma sala de aula com alunos do ROTC (Corpo de Formação de Oficiais da Reserva), que não hesitaram em confrontá-lo. Os alunos imobilizaram e mataram o atirador, confirmou a agente especial do FBI, Dominique Evans. Um dos alunos esfaqueou Jalloh, de acordo com várias fontes policiais informadas sobre o caso, mas a causa da morte do agressor ainda não é clara;

Vítima identificada: a pessoa morta é o tenente-coronel Brandon Shah, segundo a governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, que o descreveu como um instrutor dedicado do ROTC que “não só dedicou a sua vida ao serviço do país, como também ensinou e inspirou outros a seguirem esse caminho”. Outras duas pessoas foram também hospitalizadas devido aos ferimentos.

Sinagoga de Michigan é consumida pelas chamas

A sinagoga Temple Israel esteve em alerta nas últimas duas semanas, com agentes de segurança posicionados após o chefe da polícia de West Bloomfield Township ter alertado as sinagogas da região para o potencial de violência.

As suas preocupações concretizaram-se esta quinta-feira, pouco depois do meio-dia, quando um suspeito, armado com uma espingarda e uma grande quantidade de explosivos, invadiu a sinagoga na região de Detroit num "ato de violência dirigido contra a comunidade judaica", disseram as autoridades.

Os fiéis foram instruídos a permanecer no local enquanto os professores cuidavam das crianças, ajudando-as a manter a calma, disse a rabina Arianna Gordon, diretora de educação da sinagoga. "Ouvimos o som de tiros. Sentimos o cheiro de fumo", contou à CNN.

Boris Krasnow, pai de um menino de um ano que frequentava a creche do templo, descreveu a espera por informações como "surreal".

“É estranho como se fica quase calmo porque não se pode dar ao luxo de entrar em pânico. Está-se sempre a atualizar o telemóvel, a tentar descobrir o que está a acontecer”, disse à afiliada da CNN, WXYZ.

Vários agentes de segurança presentes no local foram elogiados por conterem a ameaça, o que manteve os alunos seguros e tranquilos num incidente que poderia ter sido “muito pior”, disse o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard.

A polícia respondeu a uma ocorrência de tiroteio na sinagoga Temple Israel em West Bloomfield, Michigan (Jacob Hamilton/Ann Arbor News/AP)

Embora os seguranças tenham trocado tiros com o suspeito, o xerife ainda não conseguiu afirmar o que o matou. Algo pegou fogo dentro do veículo, acrescentou Bouchard.

O corpo do suspeito estava gravemente queimado, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Embora uma investigação mais aprofundada revele exatamente o que aconteceu, a sinagoga foi tomada pelas chamas e dezenas de polícias que entraram no edifício para procurar outras ameaças foram posteriormente assistidos no hospital depois de inalarem uma "quantidade significativa de fumo", disse Bouchard.

Mais de 100 agentes e analistas do FBI foram mobilizados num esforço para mitigar e responder à ameaça, enquanto também seguiam pistas, informou a agência. O FBI está a trabalhar com parceiros estaduais, locais e federais para investigar o ataque, disse Jennifer Runyan, agente especial encarregada do escritório de campo do FBI em Detroit.

O xerife trocou mensagens de texto com o chefe de segurança do espaço apenas dois dias antes, uma vez que as forças de segurança têm estado em contacto com locais de culto em toda a região nas últimas duas semanas, garantiu.

“Se pensam que podem atacar a comunidade judaica neste condado ou em qualquer lugar deste estado, estão enganados. Não só vos vamos proteger, como também vamos atrás de vós”, disse Bouchard. “...O que acontece no mundo às vezes afeta-nos, por isso precisamos de pensar nisso e estar preparados.”

O ataque com atropelamento é o mais recente de uma série de incidentes em instalações ou eventos judaicos nos EUA e no estrangeiro, dado que o número de incidentes antissemitas tem aumentado nos últimos quatro anos nos EUA, segundo dados da Liga Antidifamação.

O xerife do condado de Oakland, Mike Bouchard, fala à imprensa enquanto as forças de segurança respondem a uma ocorrência perto do Templo Israel, após relatos de um atirador ativo em West Bloomfield, Michigan (Emily Elconin/Getty Images)

A segurança não é novidade para o Temple Israel, nem para as instituições judaicas de toda a América do Norte, que gastam cerca de 765 milhões de dólares por ano em custos de segurança, de acordo com as Federações Judaicas da América do Norte. Após o ataque desta quinta-feira, as forças de segurança de todo o país estão a intensificar os esforços para proteger as instituições religiosas.

O Temple Israel sempre se preocupou com a possibilidade de ser um alvo e aumentou a segurança "nos últimos anos", confirmou o Rabino Gordon. "...Todo o nosso esforço em segurança durante este período reflete a nossa plena consciência de como o mundo se apresenta hoje à comunidade judaica."

Atirador da universidade da Virgínia inspirado por ataque de 2009

Zachary Mulder, estudante da Old Dominion University, recordou a sensação de desespero que sentiu ao ouvir pessoas a gritar “atirador” e “arma” enquanto corriam do edifício académico onde estava a assistir à aula.

“O meu coração disparou”, disse Mulder à afiliada da CNN, WTKR. “Foi muito assustador naquele momento, porque eu não sabia realmente o que estava a acontecer ou quão perto estava a ameaça.”

A ameaça estava dentro de uma sala de aula de alunos do ROTC no Constant Hall, onde Jalloh gritou “Allahu Akbar” - ou “Deus é grande” - antes de disparar sobre os alunos, informou o FBI.

“Os corajosos membros do ROTC naquela sala imobilizaram-no, e se não fosse por eles, não tenho a certeza do que mais ele poderia ter feito”, disse Evans, agente do FBI.

Antes de ser dominado e morto pelos alunos, Jalloh matou o instrutor do ROTC, Shah, e feriu outras duas pessoas, disseram as autoridades. Todas as três vítimas eram membros da universidade, informou a polícia.

Agentes da polícia chegam ao campus da Old Dominion University após relatos de um atirador ativo em Norfolk, Virgínia (John Clark/AP)

Os investigadores acreditam que Jalloh se inspirou num massacre ocorrido em 2009 na base militar de Fort Hood, no Texas, durante o qual um psiquiatra do Exército matou 13 pessoas e feriu outras 32, disse Evans. O atirador parece ter pensado sobre o evento desde pelo menos desde 2016, de acordo com as autoridades da altura.

Jalloh serviu como engenheiro de combate na Guarda Nacional da Virgínia de 2009 a 2015, confirmou um oficial do Exército. Pouco depois de deixar as Forças Armadas, foi detido por tentar prestar apoio ao Estado Islâmico (ISIS).

Antes da sua detenção em 2016, Jalloh tentou obter armas para serem utilizadas no que acreditava ser um ataque cometido em nome do ISIS e também tentou doar dinheiro ao grupo, de acordo com o Departamento de Justiça.

Sem que Jalloh soubesse, estava a falar com uma fonte do FBI que monitorizava o seu comportamento. Ao discutir o calendário para um possível ataque em solo americano, Jalloh “expressou que seria melhor planear uma operação para o Ramadão”, de acordo com uma declaração jurada de um agente do FBI.

O ataque desta quinta-feira ocorreu precisamente durante o Ramadão, um mês sagrado muçulmano observado como um período de jejum e renovação espiritual.

Jalloh declarou-se culpado em 2017 por tentar prestar apoio material a uma organização terrorista estrangeira designada e foi condenado a 11 anos de prisão em 2017. Foi libertado da custódia federal em dezembro de 2024.

Os alunos e funcionários da Old Dominion estavam a poucos dias de iniciar uma pausa escolar de uma semana. Após o tiroteio, a universidade cancelou as aulas no seu campus principal nos últimos dois dias da semana.

“O nosso campus e a nossa comunidade foram verdadeiramente abalados e impactados para sempre por este ato de violência sem sentido, e queremos estender os nossos pensamentos e orações às famílias, às vítimas e a todos os que foram afetados por este ato hoje”, disse o reitor da universidade, Brian Hemphill, durante a conferência de imprensa desta quinta-feira.

O FBI ainda está na fase inicial da investigação e pede a ajuda do público. Qualquer pessoa com informações sobre Jalloh ou o ataque é encorajada a apresentar uma queixa.

Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz e Rebekah Riess, da CNN, contribuíram para esta reportagem