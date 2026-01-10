Primeiro a Al-Qaeda, agora o Estado Islâmico. Há um país pouco óbvio a servir de berço a terroristas

Há 2h e 56min

O massacre na praia australiana de Bondi teve raízes nas Filipinas, onde pai e filho estiveram antes de atirarem sobre a população em Sydney

Numa altura em que as autoridades australianas tentam reconstituir os passos e compreender as motivações dos atiradores de Bondi Beach que mataram 15 pessoas, surgiu um ponto-chave: a sua viagem às Filipinas pouco antes do ataque.

Segundo as autoridades, a dupla de pai e filho Sajid e Naveed Akram viajou para a parte sul do arquipélago, que tem uma história dolorosa de extremismo islâmico.

Permaneceram no país durante quase um mês e, duas semanas depois de partirem, levaram a cabo o massacre na famosa praia de Sydney, tendo como alvo uma celebração judaica, naquele que foi o pior tiroteio em massa na Austrália em décadas. Mais tarde, foram encontradas bandeiras caseiras do Estado Islâmico no carro que utilizaram.

Há muita coisa que ainda não está clara. As autoridades não forneceram mais pormenores sobre os locais para onde se deslocaram nas Filipinas durante a sua viagem, o que estavam a fazer e se a viagem estava diretamente relacionada com o ataque.

“As razões pelas quais foram para as Filipinas e o objetivo dessa viagem e para onde foram quando lá estiveram estão a ser investigados neste momento”, disse a polícia de Nova Gales do Sul, acrescentando que a dupla não tinha desencadeado quaisquer alertas de segurança durante a sua viagem.

O filho já tinha sido examinado pela agência de segurança interna da Austrália há seis anos devido aos seus laços estreitos com uma célula terrorista do Estado Islâmico (EI) com sede em Sydney, mas não foi considerado uma ameaça.

No entanto, as autoridades antiterroristas australianas acreditam que os homens passaram por um treino militar enquanto estavam nas Filipinas, informou a emissora pública ABC.

Especialistas afirmam à CNN que, embora o terrorismo nas Filipinas tenha diminuído nos últimos anos, muitos grupos militantes islâmicos continuam ativos e armados em regiões mais remotas - e estão dispostos a treinar combatentes estrangeiros que há muito afluem à nação do Sudeste Asiático.

“Desde os tempos da Al-Qaeda, as Filipinas sempre foram consideradas como a academia do terrorismo na Ásia, porque a sua localização e os grupos militantes existentes proporcionam um ambiente propício às atividades de treino”, afirma Rommel Banlaoi, presidente do Instituto Filipino para a Investigação sobre Paz, Violência e Terrorismo.

O governo filipino referiu também que está em contacto com os seus homólogos australianos responsáveis pela aplicação da lei.

“Reafirmamos o nosso apoio aos esforços que protegem as comunidades da intolerância, do ódio e da violência”, escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros, Theresa P. Lazaro, no X, após ter falado com o seu homólogo australiano.

O conselheiro para a Segurança Nacional das Filipinas, Eduardo Ano, disse que ainda não tinha surgido qualquer prova na investigação sobre se os suspeitos de terem disparado tinham treinado com militantes filipinos, noticiou a The Associated Press. “Não há nenhum indicador ou informação de que eles tenham sido treinados” em Mindanao, disse Ano.

Entretanto, a porta-voz do presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, Claire Castro, disse que o líder rejeitou “a caraterização enganosa das Filipinas como um ponto de treino do ISIS”.

Onde é que estes extremistas estão baseados?

Os grupos militantes têm estado ativos no sul das Filipinas há décadas e atraíram cidadãos estrangeiros para se juntarem à causa mesmo antes do ataque de 11 de setembro em Nova Iorque, explica Banlaoi.

O grupo filipino Abu Sayyaf foi um dos primeiros aliados da Al-Qaeda, mas, nos últimos anos, muitos grupos militantes começaram a declarar mais abertamente a sua lealdade ou a alinhar-se com o EI - uma tendência que se repetiu em grande parte do mundo.

Vários grupos reuniram-se sob a designação genérica de ISEA - Estado Islâmico da Ásia Oriental. Em 2017, o Estado Islâmico chegou mesmo a publicar um vídeo apelando aos seus combatentes para que viajassem para as Filipinas em vez do Iraque e da Síria, de acordo com a agência de segurança nacional australiana ASIO.

A maior parte da atividade terrorista concentra-se na ilha meridional de Mindanau, que - ao contrário do resto da nação, maioritariamente católica - tem uma população maioritariamente muçulmana.

Durante décadas, Mindanau foi assolada por perturbações e conflitos, incluindo confrontos entre as autoridades e um movimento separatista local, com alegações generalizadas de violações dos direitos humanos por todas as partes.

“Muitas pessoas sentiram-se excluídas e ofendidas”, diz Greg Barton, professor de Política Islâmica Global na Universidade de Deakin. A minoria muçulmana de Mindanau “está na região há muito tempo - o Islão chegou-lhes antes de o catolicismo chegar ao resto das Filipinas”.

Estas atividades não se limitam apenas às selvas - existem também nas zonas urbanas.

A cidade costeira de Davao, que os suspeitos de Bondi indicaram como destino final, “sempre foi o destino preferido dos combatentes terroristas estrangeiros”, refere Banlaoi. “A cidade de Davao não é tanto um alvo, mas um ponto de encontro, um centro de planeamento, financiamento e logística”.

Ainda não está claro se os Akrams viajaram para fora de Davao.

Porquê as Filipinas?

Em 2017, os grupos militantes fizeram uma demonstração pública de força que apanhou muitos desprevenidos quando os grupos Abu Sayyaf e Maute - o último dos quais tinha declarado fidelidade ao EI - capturaram e ocuparam Marawi, a maior cidade de maioria muçulmana do país.

A violência obrigou mais de 350 mil habitantes a fugir da cidade e das zonas circundantes antes de as forças filipinas a libertarem após um cerco sangrento que durou meses.

Há algumas razões pelas quais as Filipinas - e Mindanau em particular - se tornaram um ponto de encontro para o extremismo.

Por um lado, o país tem historicamente "lutado para ter uma boa governação. Não tinha democracia até há relativamente pouco tempo... o crescimento económico não era estável e não estava bem distribuído", acrescenta Barton. Em comparação com países vizinhos como a Malásia, “Mindanau era muito mais uma zona de fronteira selvagem”.

As montanhas densamente arborizadas e o ambiente costeiro também permitem que os grupos militantes montem acampamentos, treinem combatentes e organizem os abastecimentos fora da vista e em locais de difícil acesso.

“É um refúgio seguro para os combatentes terroristas estrangeiros porque podem esconder-se facilmente e as nossas autoridades policiais não têm capacidade suficiente para penetrar nesses terrenos”, explica Banlaoi.

O país tem fronteiras porosas e, sendo um importante destino turístico, é “muito recetivo aos estrangeiros”, acrescenta, dizendo que isso facilita a entrada e saída de pessoas do país - legalmente ou não.

Casas abandonadas pelos seus proprietários devido ao conflito, a 1 de setembro de 2018, em Datu Piang, Maguindanao, no sul das Filipinas (Jes Aznar/Getty Images)

Por último, o facto de existirem tantos grupos militantes, que tiveram décadas para se estabelecerem, faz das Filipinas “o destino preferido dos combatentes estrangeiros, não só da Ásia, mas também de diferentes partes do mundo”, afirma.

No entanto, acrescenta, não é qualquer pessoa que pode entrar num campo de militantes; qualquer combatente estrangeiro que pretenda receber formação terá de ter estabelecido ligações com os grupos militantes ou redes extremistas no terreno.

A agência de segurança nacional australiana, ASIO, afirmou num comunicado publicado no seu site que o ISEA “explora as más condições económicas e sociais nas Filipinas, em especial na região central de Mindanau, para atrair membros”.

Alguns recrutas locais aderem na esperança de melhores perspectivas económicas; outros partilham os objetivos ideológicos do grupo, tais como a criação de um Estado islâmico sob a lei da sharia no sul das Filipinas, refere o comunicado.

Qual é a atual prevalência destes grupos?

Estes grupos têm estado envolvidos em vários ataques violentos ao longo das últimas décadas.

O Abu Sayyaf era particularmente conhecido pelo rapto e resgate de estrangeiros. Na sequência dos atentados terroristas de 2001 contra os Estados Unidos, Washington trabalhou arduamente com os militares filipinos para pôr termo às atividades do grupo.

Residentes de Marawi regressam às suas casas no que costumava ser a principal área de batalha durante a guerra, a 10 de maio de 2018, em Marawi, Filipinas (Jes Aznar/Getty Images)

Mas o terrorismo global nas Filipinas diminuiu desde que o antigo presidente Rodrigo Duterte - atualmente sob custódia do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes contra a humanidade devido à sua “guerra contra a droga” - aprovou uma lei antiterrorismo abrangente em 2020.

Antes, apenas os indivíduos que realizavam ataques terroristas violentos eram processados, diz Banlaoi - mas a lei permitiu que as autoridades também processassem pessoas que endossavam ou promoviam atividades violentas e forneciam apoio a grupos militantes como financiamento, abrigo ou assistência logística.

A lei tornou muito mais difícil para esses grupos receberem financiamento - e muitos deles estão agora “a fugir” e “a ter dificuldades”, ressalva Banlaoi.

O governo também implementou uma abordagem multifacetada para reprimir o extremismo - recorrendo às autarquias e a organizações municipais para realizar ações de sensibilização da comunidade e reduzir o apoio local a grupos terroristas.

Foram também negociados acordos de paz com vários grupos militantes - que concordaram em cessar as atividades violentas e fazer a transição para a vida civil em troca de uma maior autonomia e autogoverno em Mindanau.

Estas medidas tiveram efeitos tangíveis. No Índice Global de Terrorismo de 2025, as Filipinas ficaram em 20.º lugar entre 79 países, numa escala que mede o impacto do terrorismo. Em contrapartida, em 2019 - antes da entrada em vigor da lei - ocupava o 9.º lugar.

Isso não quer dizer que o perigo tenha desaparecido.

Alguns grupos militantes que assinaram acordos de paz ainda estão armados, com elementos desonestos que podem ainda estar ativos. “A ameaça do terrorismo não está a desaparecer porque ainda existem grupos armados dispostos a realizar atividades terroristas”, conclui Banlaoi.