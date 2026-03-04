Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

Catarina Guerreiro
Há 1h e 53min
Portugal (AP)

A qualquer momento este grau, o terceiro mais elevado, pode ser alterado, como podem ser também aplicadas outras medidas de segurança

Apesar da escalada no conflito no Médio Oriente, Portugal ainda não agravou o nível de alerta de terrorismo, segundo adiantou à CNN Portugal a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

“O grau de ameaça terrorista para Portugal mantém-se em Grau 3 – Significativo, com base na avaliação de ameaça da responsabilidade do Serviço de Informações de Segurança [SIS]”, garantiu a SSI, que depende diretamente do primeiro-ministro.

Ao todo, em Portugal há cinco graus de alerta, tendo subido de moderado (grau quatro) para significativo (grau 3) em 2023, depois do ataque terrorista do Hamas a Israel. O SSI justificou na altura este agravar do risco “por razões eminentemente preventivas e de cautela, acompanhando de igual modo os outros parceiros europeus”, onde alguns registaram “ações terroristas perpetradas por atores isolados radicalizados, de difícil deteção”. Segundo o SSI, naquela data “não se registavam quaisquer indícios” que apontassem “para o desenvolvimento de ações terroristas em território nacional”, mas decidiu-se na mesma aumentar o grau de risco.

É neste mesmo nível 3 que agora o alerta de terrorismo se mantém em Portugal, apesar de a situação estar a ser avaliada constantemente pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), que tem a competência para definir o grau de ameaça no país.

E a qualquer momento esse grau pode ser alterado. Como podem ser também aplicadas outras medidas de segurança. À CNN Portugal, o SSI, liderado por Patrícia Barão, garante que “continuará a assegurar a articulação regular com as principais autoridades de segurança, mantendo igualmente o acompanhamento atento da evolução do contexto internacional”.

Aliás, na terça-feira, realizou-se uma reunião do gabinete Coordenador de Segurança, um órgão do SSI que é presidido por Patrícia Barão, para “avaliar a evolução da situação no Médio Oriente e as suas potenciais repercussões na segurança interna, designadamente ao nível da proteção de infraestruturas críticas, do controlo de fronteiras e da salvaguarda dos espaços marítimo, aéreo e do ciberespaço”.

Temas: Terrorismo Portugal Terrorismo Alerta terrorista Grau 3 Médio Oriente

País

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

Há 1h e 53min

Esta escola de Lisboa tem 620 alunos e apenas 10 funcionários. Esta quinta-feira, os trabalhadores fazem greve

Há 2h e 6min

Desmantelada maior plataforma de 'phishing' em operação internacional que contou com PJ

Há 2h e 19min

Tribunais, uma doação de 800 euros e um empreendimento de luxo. Como o abate de um ninho de cegonhas está a gerar polémica em Gondomar

Há 2h e 20min
Mais País

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Ontem às 19:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

Ontem às 22:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Hoje às 15:52

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Ontem às 16:45

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Hoje às 06:19

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Hoje às 13:59

Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

Hoje às 08:43

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Hoje às 15:10

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Hoje às 12:01
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Hoje às 11:30

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Ontem às 13:23

Minas, uma "ideia precursora" e perceções: como se fecha militarmente uma das rotas mais importantes do mundo

Hoje às 07:00