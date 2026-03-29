Incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês continua ativo mas sem "pontos sensíveis"

Há 1h e 46min

Fogo está a lavrar em zona de mato de difícil acesso

O incêndio que deflagrou na tarde de sábado no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras de Bouro, distrito de Braga, continua ativo, mas sem “pontos sensíveis”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

“Neste momento, temos no combate às chamas um meio aéreo, várias corporações de bombeiros da zona, elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a GNR”, disse.

O fogo está a lavrar em zona de mato de difícil acesso, mas “não há pontos sensíveis”, como por exemplo casas em risco, acrescentou a mesma fonte.

O incêndio deflagrou pelas 13:45 de sábado na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Por volta das 09:50 encontravam-se no local 81 operacionais auxiliados por 22 veículos e um meio aéreo, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.