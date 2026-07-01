Quatro polícias detidos por roubar dinheiro em zonas afetadas após sismos na Venezuela

Há 37 min

Vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos indignados a confrontar um agente e a rasgar os dólares em dinheiro que este tinha consigo, chamando-o de "vergonha"

Quatro polícias foram detidos na Venezuela por alegadamente se terem apropriado de “bens económicos” entre os escombros de edifícios derrubados no estado de La Guaira, o mais afetado pelos sismos da semana passada, informaram as autoridades.

Os agentes, do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais (CICPC), foram expulsos da corporação e serão apresentados em tribunal, segundo um comunicado oficial publicado na terça-feira.

“Estes funcionários, desviando-se dos seus deveres e aproveitando-se das operações de resgate e assistência humanitária, atuaram de forma indecorosa ao apropriar-se de valores económicos encontrados entre os escombros”, declarou o diretor do CICPC, Douglas Rico, no comunicado.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos indignados a confrontar um agente do CICPC e a rasgar os dólares em dinheiro que este tinha consigo, chamando-o de “vergonha”.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, afirmou na plataforma de mensagens Telegram que esses agentes “estavam a cometer atos impudicos, indecentes e imorais” e garantiu que serão julgados de acordo com a lei.

“Seremos totalmente intolerantes com aqueles que, fazendo uso do seu uniforme, cometam atos contra a moral, contra os bons costumes, e seremos ainda mais severos no caso de uma grande comoção como esta, em que haja pessoas que queiram aproveitar-se da dor e dos bens alheios”, acrescentou.

O partido da oposição Primero Justicia (PJ) já tinha denunciado o “aproveitamento de alguns funcionários do regime”, que, em vez de “cumprirem o seu juramento e preservarem a vida dos venezuelanos, estão a procurar entre os escombros como enriquecer com a tragédia”.

Esta terça-feira, o número de mortos pelos sismos ocorridos na passada quarta-feira, na zona norte do país caribenho, subiu para 1.943 e o de feridos para 10.571, segundo as autoridades.