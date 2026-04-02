Pelo menos um morto na Indonésia após sismo de magnitude 7,4

Agência Lusa , AM
2 abr, 06:26
Indonésia (AP)

Alerta de tsunami foi entretanto levantado

Um sismo de magnitude 7,4 sacudiu hoje a costa leste da Indonésia, provocando um alerta de tsunami - que já foi retirado - pelo menos um morto na província de Celebes do Norte, disseram as autoridades locais.

O chefe local dos serviços de busca e salvamento, George Leo Mercy Randang, disse que a morte aconteceu quando um edifício desabou na cidade de Manado.

"Uma pessoa morreu e outra ficou ferida numa perna", disse Randang à agência de notícias France-Presse (AFP) por telefone, acrescentando que a vítima estava "debaixo dos escombros" do edifício.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo, inicialmente registado com magnitude 7,8, ocorreu às 06:48 (22:48 de quarta-feira em Lisboa) no Mar das Molucas.

Um correspondente da AFP residente em Manado, na província de Celebes do Norte, disse que os habitantes da cidade, a cerca de 300 quilómetros das Molucas, acordaram com o tremor de terra e saíram à rua.

Os tremores continuaram durante "bastante tempo", mas não foi registado qualquer dano significativo, acrescentou o correspondente.

Foram registadas ondas de 0,3 metros nas duas horas seguintes ao sismo na província de Maluku do Norte, a norte de Ternate, e de 0,2 metros em Bitung, na ilha de Celebes, a cerca de 270 quilómetros a oeste de Ternate, informou a agência geológica indonésia, BMKG, em comunicado.

Budi Nurgianto, de 42 anos, residente em Ternate, disse à AFP que estava dentro de casa quando o sismo atingiu a região, causando o pânico entre os que estavam no exterior.

A Comissão Oceanográfica Internacional (COI) alertou para ondas de tsunami "a atingir 0,3 a 1 metro acima do nível da maré" em algumas costas da Indonésia.

Ondas inferiores a 0,3 metros podem também atingir Guam, Japão, Malásia, Palau, Filipinas e Taiwan.

A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes, está situada sobre importantes falhas sísmicas e é frequentemente atingida por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no Anel de Fogo', um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.

Em 2022, um sismo de magnitude 5,6 matou pelo menos 602 pessoas na cidade de Cianjur, em Java Ocidental, o mais mortífero na Indonésia desde o sismo e tsunami de 2018 em Celebes, que matou mais de 4.300 pessoas.

Em 2004, um sismo no Oceano Índico desencadeou um tsunami que matou mais de 230 mil pessoas numa dezena de países. A maioria das vítimas foi registada na província de Aceh, na Indonésia.

Temas: Terramoto Tsunami Indonésia

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