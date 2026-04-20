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Japão alerta população para possibilidade de sismo de magnitude 8,0 ou superior

Andreia Miranda
Há 25 min
Sismo (GettyImages)

O sismo ocorreu às 16:53 locais (08:53 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo do norte da prefeitura de Iwate

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O Japão emitiu um "aviso de possível terremoto subsequente na costa de Hokkaido e Sanriku" para um sismo de magnitude de 8,0 ou superior, depois de um violento abalo ter atingido o norte do arquipélago e desencadeado um aviso de tsunami.

Em comunicado, a Agência Meteorológica do Japão afirmou que "a probabilidade de ocorrer um novo terramoto de grande magnitude é relativamente mais elevada do que em condições normais".

Segundo a NHK, um representante da agência disse que o "pior cenário possível" pode acontecer na próxima semana, sendo que o aviso vigorará até às 17:00 de 27 de abril.

"Esta é uma área onde se prevê um terremoto de magnitude 9, capaz de gerar um tsunami de categoria máxima", adiantou o funcionário, acrescentando que o alerta pode ser prolongado "se ocorrer outro terramoto que corresponda aos critérios do comunicado".

No entanto, o Governo japonês alertou para o facto de que "mesmo que informações sejam divulgadas, isso não significa necessariamente que um terremoto de grande magnitude irá ocorrer."

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O sismo de 7,4 ocorreu às 16:53 locais (08:53 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo do norte da prefeitura de Iwate.

Os abalos foram tão violentos que fizeram tremer, durante mais de um minuto, grandes edifícios até Tóquio, a várias centenas de quilómetros do epicentro.

Uma onda de tsunami de 80 centímetros foi observada às 17:34 (09:34 em Lisboa) no porto de Kuji, situado na prefeitura de Iwate.

A agência emitiu um alerta de tsunami e avisou que eram esperados danos causados pelas ondas.

O gabinete da primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou rapidamente ter criado uma célula de gestão de crise.

Temas: Terramoto Tsunami Sismo Japão
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