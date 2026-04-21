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Sismo no Japão causa seis feridos e danos menores

Agência Lusa , AM
Há 33 min
Japão (AP)

Não foram relatados incêndios ou danos em grandes infraestruturas

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O sismo de magnitude 7,4 na escala de Richter que atingiu o norte do Japão na segunda-feira fez pelo menos seis feridos, mas não houve registo de danos graves, anunciaram as autoridades.

Às 08:00 (00:00 de hoje), o número de feridos era de seis, dois deles em estado grave, informou a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres (FDMA, na sigla em inglês) japonesa.

Não foram relatados incêndios ou danos em grandes infraestruturas, acrescentou a agência, em comunicado.

O sismo ocorreu às 16:53 de segunda-feira (08:53 em Lisboa) nas águas do Pacífico, ao largo do norte da prefeitura de Iwate.

Os abalos foram tão violentos que fizeram tremer, durante mais de um minuto, grandes edifícios até Tóquio, a várias centenas de quilómetros do epicentro.

A agência emitiu um alerta de tsunami e avisou que eram esperados danos causados pelas ondas.

Uma onda de maremoto de 80 centímetros foi observada às 17:34 de segunda-feira (09:34 em Lisboa) no porto de Kuji, situado na prefeitura de Iwate, segundo a agência meteorológica japonesa.

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O gabinete da primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou rapidamente ter criado uma célula de gestão de crise.

Takaichi falou na televisão para pedir aos habitantes das zonas abrangidas pelos alertas que se abrigassem “em locais mais elevados e mais seguros”.

Imagens do canal NHK captadas no solo e a partir do ar não mostravam danos visíveis imediatos em redor de vários portos de Iwate.

O Japão emitiu também um alerta de um sismo de magnitude superior a 8,0, depois de um violento abalo ter atingido o norte do arquipélago e desencadeado um aviso de tsunami.

"A probabilidade de ocorrer outro grande sismo (...) é considerada relativamente maior do que o normal", afirmou a agência meteorológica.

"Caso ocorra um grande sismo, existe a possibilidade de um tsunami massivo atingir a costa ou de fortes réplicas", continuou a agência.

“Embora não seja certo que um sismo de grandes proporções venha efetivamente a ocorrer, pedimos que tomem medidas de preparação para catástrofes”, declarou um representante do Governo perante a imprensa.

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Em março de 2011, um sismo de magnitude 9,0 atingiu a costa do Pacífico do Japão, ao longo da Fossa de Nankai, um leito marinho submarino ao largo da costa do país, e desencadeou um tsunami que fez cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos.

O Governo estima que um terramoto na Fossa de Nankai, seguido de um maremoto, poderá matar até 298 mil pessoas e causar até dois biliões de dólares [1,7 biliões de euros] em danos.

O Japão está localizado na junção de quatro grandes placas tectónicas, na orla oeste do Círculo de Fogo do Pacífico, e está entre os países sismicamente mais ativos do mundo.

Temas: Terramoto Abalo Sismo Japão
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