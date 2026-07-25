O calor está a chegar. Termómetros atingem os 41 graus já na segunda-feira

Agência Lusa , NM
Há 1h e 3min
Calor em Lisboa (AP Photo/Armando França)
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Há 14 distritos sob aviso amarelo

Catorze dos 18 distritos de Portugal continental vão estar com aviso amarelo na segunda-feira devido à temperatura máxima elevada, que chegará aos 41 graus em Santarém, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apenas os distritos de Aveiro, Faro, Porto e Viana do Castelo vão escapar ao aviso, que durará entre as 09:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira.

De acordo com o IPMA, vários distritos vão ultrapassar os 35 graus na segunda-feira, com Santarém a chegar aos 41 graus celsius, Évora aos 40 e Coimbra e Beja aos 39.

Neste dia, Portugal continental está praticamente todo em perigo de incêndio máximo ou muito elevado.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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Temas: Termómetros Calor IPMA
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