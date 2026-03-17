Colisão entre dois carros mata mulher em paragem de autocarro nos Açores

Agência Lusa , AG
Há 41 min
Acidente no IP6

Mulher ainda foi transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em consequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, seguida de um embate numa paragem de autocarro, ocorrida esta terça-feira na Praia da Vitória, na ilha Terceira, segundo fonte policial.

Fonte do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à agência Lusa que o acidente ocorreu “ao final da manhã”, na cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira, em frente à Escola Secundária Vitorino Nemésio.

“Uma viatura que circulava na rua principal chocou com outra que estava a sair de um estabelecimento comercial que fica em frente da escola e uma delas embateu numa paragem de autocarro onde se encontravam as duas senhoras, que foram atingidas pelo veículo”, adiantou a PSP.

Segundo a fonte, uma mulher, com 65 anos, “acabou por falecer a caminho do hospital”, e a outra, cuja idade não foi indicada, sofreu ferimentos e foi transportada pelos bombeiros para receber tratamento médico hospitalar.

A Lusa contactou os Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória para obter mais informações sobre o acidente, mas o elemento do comando que atendeu o telefone não se mostrou disponível.

