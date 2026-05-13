Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Bruxelas quer acabar com terapias de conversão para pessoas LGBTIQ+: "São práticas danosas"

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 55min
Bandeira LGBT (Foto: Ben Curtis/AP)

Executivo europeu promete recomendar aos Estados-membros a proibição destas práticas em 2027

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que vai recomendar aos Estados-membros, no próximo ano, que proíbam as terapias de conversão para pessoas LGBTIQ+, após mais de um milhão de cidadãos ter assinado há um ano uma petição nesse sentido.

Em comunicado, a Comissão Europeia salienta que as terapias de conversão se “baseiam na ideia falsa de que as pessoas LGBTIQ+ estão doentes” e frisa que podem criar “danos psicológicos e físicos duradouros”.

“De acordo com um relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE), 24% das pessoas LGBTIQ+ na UE sofreram práticas desse tipo, incluindo violência física e sexual, abuso verbal e humilhação. Esse número quase duplica para mulheres e homens trans”, refere-se.

O executivo comunitário recorda que, há um ano, 1,1 milhão de cidadãos da UE pediu à Comissão Europeia que tomasse medidas contra essas práticas e propusesse uma proibição das terapias de conversão destinadas a pessoas LGBTIQ+.

“A Comissão analisou as possibilidades jurídicas e tenciona adotar uma recomendação que apela aos Estados-membros para banirem as terapias de conversão”, afirma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O executivo comunitário salienta que irá apresentar esta recomendação em 2027 e compromete-se a “apoiar os países nos seus esforços para proibir estas práticas prejudiciais”.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, a comissária europeia para a Igualdade, Hadja Lahbib, frisou que, após a submissão da petição subscrita por mais de um milhão de cidadãos, falou com pessoas que passaram por terapias de conversão, que lhe transmitiram “histórias horríveis, de medicação forçada, choques elétricos, abusos sexuais, violência verbal e física”.

“Metam-se na pele dessas pessoas: os vossos pais ou as pessoas mais próximas, dizem-vos ‘sabes, há algo de errado contigo, tu não estás bem, mas não te preocupes, nós vamos tratar de ti’. Pouco a pouco, começas a acreditar que estás doente, porque os teus entes queridos to dizem, e começas a sentir vergonha, porque as terapias não funcionam”, referiu, frisando que uma das pessoas com quem falou lhe disse que pensou em suicidar-se.

Dirigindo-se às pessoas que passaram por essas terapias de conversão, Hadja Lahbib disse-lhes que “nunca tiveram nada de errado, nem nada que precisasse de ser reparado”, que “são perfeitos tal e qual como são”, e que a Comissão Europeia os ouviu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A Comissão Europeia está a enviar uma mensagem clara, sem qualquer tipo de ambiguidade, a todos os Estados-membros desta União: proíbam as terapias de conversão agora. Essas práticas são danosas e devem ser ilegais”, defendeu.

Questionada sobre porque é que se trata de apenas uma recomendação e não de uma medida vinculativa, a comissária frisou que, para uma lei ser adotada, é necessária unanimidade, recordando que uma diretiva sobre igualdade de tratamento está em discussão há 18 anos precisamente porque não se está a conseguir chegar a consenso.

“Neste caso, mais do que prolongar discussões que nos iriam levar para um horizonte de 10 ou 15 anos, preferimos esta recomendação, que é um ato histórico, jurídico, que indica a posição da Comissão”, referiu.

Há quase um ano, em 16 de maio de 2025, mais de um milhão de cidadãos europeus tinham assinado uma petição na qual pediam a proibição das “terapias de conversão” para pessoas LGBTIQ+ no continente.

Entre os signatários dessa petição, estava o ex-primeiro-ministro francês Gabriel Attal ou a cantora belga Angèle.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A questão das terapias de conversão tem também sido discutida em Portugal, depois de, no início de março, um grupo de 17 mil cidadãos ter entregado na Assembleia da República uma petição que pedia a legalização dessas práticas, que foram proibidas no país em 2024.

Em resposta a essa petição, outros 30 mil cidadãos subscreveram outra iniciativa contra a legalização dessas terapias, recordando que a ONU defende a sua proibição.

Temas: Terapias de conversão LGBTIQ+ Comissao Europeia Direitos Fundamentais Comissária europeia para a Igualdade
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

"Sexismo evidente, anacrónico e completamente inadequado": ministra espanhola critica declarações machistas de Florentino Pérez

Há 35 min

"Não há razão para suspeitar que é um novo vírus". ECDC diz que hantavírus do Hondius não mostra maior transmissibilidade

Há 46 min

"Precisamos de mais tropas". Países do flanco leste da NATO disputam militares norte-americanos

Há 1h e 46min

Bruxelas quer acabar com terapias de conversão para pessoas LGBTIQ+: "São práticas danosas"

Há 1h e 55min
Mais Europa

Mais Lidas

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

Ontem às 18:07

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

Ontem às 19:08

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

11 mai, 07:00

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Estes museus vão ter entrada gratuita durante o fim de semana e segunda-feira

Ontem às 14:18

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Ontem às 11:14

Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Ontem às 18:13

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

Ontem às 16:23

Fífia do outro mundo impede Cristiano Ronaldo de voltar aos grandes títulos seis anos depois

Ontem às 21:10

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

11 mai, 21:07

Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite

Há 3h e 59min