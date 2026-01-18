Ele tentou ajudar uma criança que parecia estar a cair. Foi parar à prisão por causa disso

Há 52 min

A verdade acabou por ser revelada por um vídeo gravado numa superfície comercial nos EUA. "Pessoas inocentes são acusadas falsamente todos os dias"

Para Mahendra "Mick" Patel, 2025 será sempre o ano em que a sua vida virou de pernas para o ar.

O que começou como um recado para a sua mãe idosa, em março, transformou-se numa acusação de tentativa de rapto, obrigando este pai de 57 anos a abandonar o seu negócio imobiliário e a deixar a sua família desesperada por encontrar uma forma de limpar o nome Patel.

Em vez de se preparar para um verão repleto de férias em família e celebrações, sentou-se numa cela numa cadeia da Geórgia, EUA, e deu voltas à cabeça: como é que aquilo que ele considerava ser uma troca inocente entre dois estranhos numa loja Walmart se transformou numa acusação de crime?

Os anteriores problemas de Patel com a lei não eram nada em comparação com a agitação de um mês que estava prestes a viver - agora estava a ser arrastado para as fileiras dos americanos que dizem ter sido injustamente acusados de um crime.

De um corredor da Walmart a uma cela de prisão em dias

Estávamos em meados de março quando Patel se aventurou, depois do jantar, a ir a uma loja Walmart em Cobb County, a noroeste de Atlanta. Enquanto percorria os corredores, viu uma mulher num carrinho motorizado e pensou que ela podia ajudá-lo a encontrar Tylenol.

E assim fez.

A mulher, Caroline Miller, de 26 anos, estava sentada no carrinho com o seu filho de 2 anos ao colo e uma criança mais velha estava sentada na zona dos pés do carrinho. Enquanto os dois adultos conversavam, a trotinete embateu num expositor da loja e Patel reparou que a criança parecia estar prestes a cair da trotinete e do colo da mãe.

O que aconteceu a seguir deixou Patel e Miller com uma compreensão diferente da interação.

Clientes junto à loja Walmart em Kennesaw, Geórgia, onde Mahendra "Mick" Patel estava a fazer compras em março deste ano foto Austin Steele/CNN

Patel disse que estendeu a mão para se certificar de que o rapaz não caía. Entretanto, Miller afirmou que o homem agarrou o seu filho do seu colo quando ela levantou a mão para apontar na direção do Tylenol.

"Eu disse 'não, não... o que estás a fazer?'. Ele puxou-o", disse Miller à WSB, filial da CNN, em março. "Eu puxei-o para trás. Estávamos num braço de ferro."

A CNN fez várias tentativas para falar com Miller. Contactado por telefone, o seu pai não quis comentar.

Patel, um engenheiro reformado e pai de dois filhos, saiu da loja poucos minutos depois de pagar o Tylenol. Só pensou duas vezes no encontro três dias depois, quando foi algemado na berma de uma autoestrada da Geórgia.

Foi acusado de tentativa de rapto, assalto simples e agressão simples.

"Eles (agentes da polícia) disseram 'temos um mandado contra si' e pronto, levaram-me para a cadeia", conta Patel.

O tempo que passou atrás das grades esgotou o seu corpo e pôs à prova a sua força

Durante 47 dias, Patel suportou processos judiciais, falta de alimentação e ameaças violentas enquanto esteve detido sem caução na prisão, afirma o próprio.

Patel deixou de ser o seu próprio patrão e membro da direção de uma organização global de voluntários dedicada a servir crianças para passar os dias e as noites na cadeia do condado de Cobb entre pessoas acusadas ou condenadas por crimes violentos.

O seu corpo sentiu rapidamente a tensão do seu novo ambiente. Primeiro, ficou sem medicação para tratar a sua hipertensão durante vários dias e, mais tarde, perdeu pelo menos 17 quilos porque só comia leite, arroz, feijão e manteiga de amendoim devido à falta de opções vegetarianas.

O Centro de Detenção de Adultos do Condado de Cobb em Marietta, Geórgia, aqui fotografado a 17 de dezembro. Foi neste local que Mahendra "Mick" Patel esteve detido durante mais de 40 dias foto Austin Steele/CNN

Com a sua mulher fora da cidade em trabalho, as suas duas filhas adultas a viverem em estados diferentes e a sua mãe idosa que não fala inglês e que está em casa sem saber que ele estava atrás das grades, nenhum familiar o visitou.

A detenção não era novidade para Patel. Já tinha estado na prisão uma vez e trabalhou para reconstruir a sua vida depois disso.

Em 2013, Patel declarou-se culpado de acusações federais de conspiração, depois de ter utilizado as suas ligações informáticas do tempo em que era engenheiro numa conspiração para influenciar o processo de concurso para um projeto informático com o sistema de escolas públicas de Atlanta. Também foi detido por suspeita de conduzir embriagado há duas décadas, segundo os registos do tribunal.

Patel disse que cumprir seis meses de prisão federal relacionados com as acusações de conspiração foi "uma experiência completamente sóbria" e levou-o a concentrar-se na expansão lenta do seu negócio imobiliário, em vez de perseguir a "próxima grande coisa na vida".

Desta vez foi muito diferente.

Sentiu-se como se fosse um bilhete de ida para a prisão, sem qualquer promessa de alguma vez sair, e o ambiente durante o confinamento foi marcado por uma barragem constante de ameaças à sua vida, o que quase o quebrou.

Alguns detidos ameaçaram bater-lhe nos chuveiros e outros exigiram dinheiro em troca da sua proteção durante a prisão, revela Patel. Temendo pelo seu bem-estar, diz que pensou em pedir para ficar em solitária e outros reclusos disseram-lhe que por vezes Patel acordava de noite a gritar "larga-me!".

A centenas de quilómetros de distância, no Texas, o melhor amigo de Patel há quase 45 anos não o deixou desistir e avisou-o do impacto que o confinamento na solitária podia ter sobre ele.

"Eu disse-lhe 'não faças isso, vais enlouquecer'", disse o seu amigo, Hasmukh Patel, sobre as chamadas telefónicas que partilharam durante esse período.

Mahendra "Mick" Patel mostra um exemplar do Bhagvad Gita, que leu enquanto esteve na prisão foto Austin Steele/CNN

Patel preenchia os seus dias e semanas com meditação, lendo textos religiosos como o Bhagavad Gita, um dos textos mais importantes do hinduísmo. Chegou mesmo a frequentar o estudo da Bíblia com outros reclusos, na esperança de que isso o ajudasse a reorientar a sua mente enquanto mantinha a luta pela sua inocência.

Como um vídeo de vigilância se tornou o seu cartão de saída da prisão

No início de maio, quase dois meses depois de ter sido detido, Patel agarrou-se à esperança de que uma compilação de imagens de segurança da loja Walmart pudesse desmentir a acusação que o mantinha atrás das grades.

"Não há nenhum braço-de-ferro. É... uma fração de segundo", disse na altura a sua advogada, Ashleigh Merchant. "Não há definitivamente nenhuma agressão, nenhuma agressão, nada disso."

Nas imagens sem áudio e algo granuladas, apresentadas por Merchant numa audiência de fiança, Patel é visto a entrar na loja e a encontrar Miller, que estava a conduzir o carrinho.

Enquanto as costas de Patel ocultam parte do que está a acontecer, o vídeo mostra que estavam a virar para um corredor quando o carrinho embateu no canto de um expositor. De seguida, Patel pega brevemente em algo nos braços e levanta, mas Miller parece estender a mão para trás. Pouco depois, vê-se a criança ao colo enquanto Patel se afasta alguns passos. Miller faz um gesto à distância e Patel afasta-se da câmara nessa direção.

Cerca de seis minutos depois, o vídeo mostra Patel a pagar a sua compra e a sair da loja depois de parar para falar com um empregado durante mais de 20 segundos.

Quando as imagens de segurança foram tornadas públicas, o escrutínio que Patel sentiu transformou-se em apoio. Nesse dia, no tribunal, foi libertado com uma caução de 8.500€ e mais de 90.000 pessoas assinaram uma petição a declarar a inocência de Patel.

Tinham passado mais três meses quando a batalha legal de Patel foi interrompida em agosto, quando os procuradores apresentaram uma moção para arquivar o seu caso, retirando efetivamente as acusações, segundo os registos do tribunal.

"Imagine (se) não houvesse nenhuma câmara neste Walmart... nenhuma prova", diz Patel. "O que aconteceria à minha vida, literalmente... a tentativa de rapto implica uma pena de prisão perpétua, 25 anos... os meus filhos nunca mais me veriam, a minha mulher nunca mais me veria."

Carros da polícia de Acworth fotografados em Acworth, Geórgia, a 17 de dezembro de 2025 foto Austin Steele/CNN

Refletindo sobre o caso, Merchant disse anteriormente à CNN que atribuiu a libertação de Patel apenas às imagens de vigilância do Walmart e alertou para o facto de o trabalho da polícia ser precipitado.

"O nosso sistema precisa de ter consciência de que pessoas inocentes são acusadas falsamente todos os dias e, sem a polícia disposta a investigar antes de se apressar a julgar, sem juízes dispostos a libertar pessoas sob caução enquanto aguardam uma investigação e sem procuradores dispostos a dar transparência às provas, isto continuará a acontecer", continuou a advogada.

A CNN contactou a polícia de Acworth para comentar o arquivamento do caso.

"Estamos sempre a falar de inocência até prova em contrário... Não acredito que me digam isso", diz Patel. "Não acredito nem por um segundo que me digam isso, porque quando se é acusado - nem sequer condenado - a vida fica de pernas para o ar."

O implacável escrutínio público continua

Patel e a sua família puderam ficar descansados quando as acusações foram retiradas, mas os danos já tinham sido causados. A acusação levou muitas pessoas a condená-lo, incluindo a sua própria comunidade sul-asiática, e a memória perdurou.

Enquanto esteve na prisão, a sua família "estava simplesmente perdida" com o fardo de enfrentar membros da comunidade e estranhos. A sobrinha de Patel ficou com as chaves do carro do pai e pediu-lhe que evitasse os espaços públicos porque receava que alguém com más intenções confundisse os irmãos, o que acontecia habitualmente.

Outro dos irmãos de Patel, que vive no Mississippi, foi bombardeado com telefonemas de pessoas da comunidade sul-asiática, muito unida, que estavam curiosas acerca do incidente.

A atenção negativa do público em relação ao seu nome deixou uma marca nos negócios de Patel e no trabalho dele de caridade. Os seus inquilinos deixaram de pagar a renda, revela Patel, e uma organização comunitária cortou os laços com ele, pondo termo à sua filiação e retirando-o do conselho de administração.

Mahendra "Mick" Patel diz que a atenção negativa que recebeu deixou uma mancha na sua reputação e criou ansiedade nos seus entes queridos foto Austin Steele/CNN

Câmaras no exterior da loja Walmart em Kennesaw, Geórgia, à qual Mahendra "Mick" Patel de deslocou em busca de Tylenol para a sua mãe foto Austin Steele/CNN

"A nossa vida mudou radicalmente", diz Patel, meses após a sua libertação. "Estávamos a viver uma vida tranquila com a família... nunca estive online... e agora toda a gente me conhece."

"O meu registo vai estar sempre na Internet, apesar da decisão do tribunal de anular todos os meus registos."

Durante o verão, enquanto o seu caso ainda estava pendente em tribunal, Patel assistiu a casamentos, noivados e reuniões de vários familiares e amigos. Mas essas ocasiões de alegria e celebração eram em parte estragadas por perguntas e olhares constantes.

Esses acontecimentos foram diminuindo, explica Patel, mas ainda persistem. Quando é abordado pelas pessoas, Patel diz que mantém a conversa curta e incentiva-as a formarem a sua própria opinião pesquisando o caso no Google.

"Não me interessa muito o que as pessoas pensam de mim. De qualquer forma, não vivo a minha vida dessa maneira."

E, embora nenhuma quantia de dinheiro possa compensar aquilo por que passou, Patel decidiu intentar uma ação judicial, pedindo 21,3 milhões de euros de indemnização à cidade de Acworth por alegada calúnia, difamação, negligência, falso aprisionamento, angústia emocional e outros, de acordo com uma notificação enviada à cidade em setembro, na qual expõe a sua intenção de processar.

De acordo com o código da Geórgia, essa notificação deve ser apresentada antes de se intentar uma ação judicial.

Na notificação, Patel alega que o Departamento de Polícia de Acworth insistiu numa acusação rápida, impedindo-o de contestar as acusações numa fase inicial e conduzindo a uma acusação baseada em provas limitadas. Estas ações atrasaram a sua capacidade de obter uma caução e acabaram por mantê-lo detido durante mais tempo, de acordo com a notificação.

Carros circulam pelo centro de Acworth, Geórgia, a 17 de dezembro de 2025 foto Austin Steele/CNN

O presidente da Câmara de Acworth, Tommy Allegood, e o conselho de vereadores da cidade analisaram o aviso em setembro e votaram no sentido de negar "toda e qualquer responsabilidade" relacionada com a queixa de Patel, disse um advogado em nome dos funcionários da cidade numa carta enviada ao advogado de Patel. Numa declaração à CNN, Allegood recusou-se a comentar o caso "devido ao potencial de litígio" e partilhou a carta da cidade.

Quando Patel reflete sobre as suas ações naquela noite no Walmart, é quase impossível separar as suas escolhas da sua identidade e do seu passado cultural. A sua herança sul-asiática, profundamente enraizada em valores e ensinamentos religiosos, centra-se na crença de que cuidar dos outros fortalece os laços comunitários.

"Não vou dizer que mudei o meu comportamento depois do que aconteceu", diz Patel. "Mas conhecendo-me, sabendo quem eu sou, eu ajudo as pessoas."