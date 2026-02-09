Assalto a carrinha de valores com tiroteio no meio da autoestrada vira cenário de filme em Itália

Há 1h e 7min

A operação foi filmada e posteriormente publicada nas redes sociais

Duas pessoas foram detidas na sequência de um assalto a um veículo de transporte de valores na estrada nacional 613, que liga Brindisi a Lecce, no sul de Itália.

O ataque ocorreu na zona de Tuturano e desencadeou um tiroteio entre os assaltantes e os agentes dos Carabinieri que se dirigiram ao local. Durante a fuga, os suspeitos dispararam contra uma viatura das forças de segurança, sem causar feridos entre os agentes.

Assalto a un portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce.

Durante la fuga, i rapinatori aprono il fuoco contro un’auto dei #Carabinieri intervenuti.

Fermate dai militari dell'Arma due persone ritenute coinvolte nell'episodio nelle campagne di Squinzano (LE)#PossiamoAIutarvi pic.twitter.com/gmQlmpa6u1 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) February 9, 2026

A operação, filmada e posteriormente publicada nas redes sociais, levou ao bloqueio da rodovia durante cerca de três horas. O camião envolvido no assalto acabou por ser incendiado. As duas pessoas que se acredita estarem envolvidas no ataque foram intercetadas e detidas pelas autoridades nas zonas rurais de Squinzano, na província de Lecce.

O Ministério da Defesa acabou mesmo por fazer uma nota sobre este caso, dando os parabéns aos Carabinieri envolvidos pela "resposta ao ataque armado desta manhã a uma carrinha".

"Um buraco de bala no pára-brisas explica melhor que palavras o que significa defender o Estado e os seus cidadãos, mesmo ao custo da vida", pode ler-se na nota, que dá conta de que a operação terminou sem feridos.