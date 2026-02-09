Assalto a carrinha de valores com tiroteio no meio da autoestrada vira cenário de filme em Itália

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 7min
Assalto em Itália. Rede social X

A operação foi filmada e posteriormente publicada nas redes sociais

Duas pessoas foram detidas na sequência de um assalto a um veículo de transporte de valores na estrada nacional 613, que liga Brindisi a Lecce, no sul de Itália.

O ataque ocorreu na zona de Tuturano e desencadeou um tiroteio entre os assaltantes e os agentes dos Carabinieri que se dirigiram ao local. Durante a fuga, os suspeitos dispararam contra uma viatura das forças de segurança, sem causar feridos entre os agentes.

A operação, filmada e posteriormente publicada nas redes sociais, levou ao bloqueio da rodovia durante cerca de três horas. O camião envolvido no assalto acabou por ser incendiado. As duas pessoas que se acredita estarem envolvidas no ataque foram intercetadas e detidas pelas autoridades nas zonas rurais de Squinzano, na província de Lecce.

O Ministério da Defesa acabou mesmo por fazer uma nota sobre este caso, dando os parabéns aos Carabinieri envolvidos pela "resposta ao ataque armado desta manhã a uma carrinha".

"Um buraco de bala no pára-brisas explica melhor que palavras o que significa defender o Estado e os seus cidadãos, mesmo ao custo da vida", pode ler-se na nota, que dá conta de que a operação terminou sem feridos.

Temas: Tentativa de assalto Itália Tiroteio Detidos

Europa

Escândalo Epstein chegou ao Reino Unido, onde o governo agora luta pela sobrevivência

Há 28 min

Assalto a carrinha de valores com tiroteio no meio da autoestrada vira cenário de filme em Itália

Há 1h e 7min

Príncipe William e Kate estão "profundamente preocupados" com as revelações sobre Epstein

Há 1h e 38min
01:24

Depois de Portugal, Espanha: temporal ibérico

Hoje às 13:51
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Ontem às 16:13

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Hoje às 10:44

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Há 1h e 35min

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Hoje às 06:20

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00