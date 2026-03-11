GNR detém quatro suspeitos de mais de 100 furtos no Norte e Centro do país

Agência Lusa , AM
Há 47 min
GNR (imagem Getty)

Em causa estão grandes e pequenos eletrodomésticos, bens perecíveis e não perecíveis e ainda outros objetos

A GNR deteve esta quarta-feira quatro homens suspeitos de mais de 100 furtos no Norte e Centro do país, numa operação que envolveu 24 buscas após uma investigação de mais de sete meses, disse à Lusa o tenente-coronel Martins.

"Durante sete meses de investigação que teve este inquérito-crime nas nossas mãos, registámos mais de 100 furtos qualificados, perpetrados por um grupo de pessoas organizado", disse à Lusa o responsável, detalhando que na operação foram realizadas "24 buscas, 13 domiciliárias e 11 não domiciliárias".

Da operação resultou a "detenção de quatro homens entre os 25 e os 44 anos de idade e a constituição de arguidos de mais cinco homens, entre os 22 e os 56 anos de idade".

"Foram apreendidos diversos equipamentos e materiais que tinham sido alvo dos furtos qualificados que referi, bem como outros materiais que tinham sido usados na prática desses mesmos furtos", detalhou o tenente-coronel Martins.

De acordo com o responsável da GNR, em causa estão grandes e pequenos eletrodomésticos, bens perecíveis e não perecíveis e ainda outros objetos.

"Os furtos que registámos durante o inquérito ocorreram na zona Norte e Centro do país e as operações de busca hoje tiveram lugar nas localidades de Ermesinde [concelho de Valongo], Gondomar, Rio Tinto [Gondomar], São Pedro da Cova [Gondomar] e Custóias [Matosinhos]", no distrito do Porto, referiu.

Questionado sobre quais as zonas do Norte e Centro onde ocorreram os furtos, o responsável salientou que foram "mais de 100 furtos qualificados", pelo que "foi mesmo em todo o lado".

Em causa esteve "uma operação policial de investigação criminal levada a efeito pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gaia", que contou também "com a colaboração da PSP" na zona da sua respetiva área de competência.

Temas: Tenente-coronel Martins Furtos Norte Detidos GNR

Crime e Justiça

GNR detém quatro suspeitos de mais de 100 furtos no Norte e Centro do país

Há 47 min

Secretas portuguesas alertam para campanha global que tenta aceder a contas de WhatsApp e Signal

Há 53 min

GNR apreendeu cerca de uma tonelada de ostras em Ílhavo

Há 3h e 34min

Jovem de 18 anos abusou de menor junto a escola

Há 3h e 36min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Hoje às 07:00

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Ontem às 20:00

Estrelas do imobiliário de luxo nos EUA condenadas por tráfico sexual e violação. Irmãos terão abusado de dezenas de mulheres

Ontem às 13:34