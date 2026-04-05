Regresso da chuva e até trovoada: vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas"

Ontem às 16:53

Próxima semana vamos assistir a um "autêntico carrossel de subida e descida das temperaturas"

A partir desta segunda-feira, as temperaturas vão descer um pouco por todo o país, nalguns casos de forma acentuada, e estão previstos aguaceiros de norte a sul.

A Páscoa trouxe "temperaturas de verão", mas foi sol de pouca dura: entre segunda e terça-feira, há regiões do país onde os termómetros vão descer entre 10 e 12 graus.

"De segunda para terça-feira existirá uma descida das temperaturas, que poderá ser nalguns casos de 10 a 12 graus, isto em menos de 24 horas", adianta à CNN Portugal o climatologista Mário Marques.

É o caso do Porto, que esta segunda-feira, segundo o boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai registar temperaturas máximas de 209 graus, mas, em menos de 24 horas, os termómetros vão descer até aos 19 graus, e sempre com chuva.

O mesmo cenário em Aveiro, onde os termómetros vão atingir os 28 graus na segunda-feira, mas descem para os 17 graus na terça-feira, também com previsão de chuva.

Em Coimbra vai chover na segunda e na terça-feira, com os termómetros a descer dos 27 graus até aos 18.

Leiria não escapa aos aguaceiros, que também começam já na segunda-feira, dia em que estão previstas máximas de 27 graus, que na terça-feira descem para os 19 graus.

Para Lisboa, onde as temperaturas atingiram este domingo os 28 graus de máxima, estão previstos aguaceiros fracos a partir de segunda-feira, com os termómetros a descerem para os 22 graus no início da semana.

Em Évora, que também registou máximas de 28 graus este domingo, os termómetros descem para os 23 graus na segunda-feira, com aguaceiros, e há possibilidade de trovoada na terça-feira.

Beja e Faro também não escapam à chuva e as máximas rondarão os 20 graus.

O cenário será diferente nos arquipélagos: na Madeira, não há previsões de chuva e as temperaturas máximas rondarão os 22 graus na segunda-feira e 19 na terça-feira, com céu nublado; nos Açores, as máximas não vão além dos 16 graus, mas não escapam da chuva na terça-feira.

Mas tudo pode mudar ao longo da semana. “A partir do dia 9, eventualmente 10, podemos ter uma subida acentuada das temperaturas e depois logo uma descida no fim de semana", antevê o climatologista Mário Marques. "Vamos ter um autêntico carrossel de subida e descida das temperaturas e não é de descartar, no dia 7 e no dia 8, neve acima dos 1.200 metros”, acrescenta.