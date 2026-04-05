Regresso da chuva e até trovoada: vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas"

CNN Portugal , BCE
Ontem às 16:53

Próxima semana vamos assistir a um "autêntico carrossel de subida e descida das temperaturas"

A partir desta segunda-feira, as temperaturas vão descer um pouco por todo o país, nalguns casos de forma acentuada, e estão previstos aguaceiros de norte a sul.

A Páscoa trouxe "temperaturas de verão", mas foi sol de pouca dura: entre segunda e terça-feira, há regiões do país onde os termómetros vão descer entre 10 e 12 graus.

"De segunda para terça-feira existirá uma descida das temperaturas, que poderá ser nalguns casos de 10 a 12 graus, isto em menos de 24 horas", adianta à CNN Portugal o climatologista Mário Marques.

É o caso do Porto, que esta segunda-feira, segundo o boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai registar temperaturas máximas de 209 graus, mas, em menos de 24 horas, os termómetros vão descer até aos 19 graus, e sempre com chuva.

O mesmo cenário em Aveiro, onde os termómetros vão atingir os 28 graus na segunda-feira, mas descem para os 17 graus na terça-feira, também com previsão de chuva.

Em Coimbra vai chover na segunda e na terça-feira, com os termómetros a descer dos 27 graus até aos 18.

Leiria não escapa aos aguaceiros, que também começam já na segunda-feira, dia em que estão previstas máximas de 27 graus, que na terça-feira descem para os 19 graus.

Para Lisboa, onde as temperaturas atingiram este domingo os 28 graus de máxima, estão previstos aguaceiros fracos a partir de segunda-feira, com os termómetros a descerem para os 22 graus no início da semana.

Em Évora, que também registou máximas de 28 graus este domingo, os termómetros descem para os 23 graus na segunda-feira, com aguaceiros, e há possibilidade de trovoada na terça-feira.

Beja e Faro também não escapam à chuva e as máximas rondarão os 20 graus.

O cenário será diferente nos arquipélagos: na Madeira, não há previsões de chuva e as temperaturas máximas rondarão os 22 graus na segunda-feira e 19 na terça-feira, com céu nublado; nos Açores, as máximas não vão além dos 16 graus, mas não escapam da chuva na terça-feira.

Mas tudo pode mudar ao longo da semana. “A partir do dia 9, eventualmente 10, podemos ter uma subida acentuada das temperaturas e depois logo uma descida no fim de semana", antevê o climatologista Mário Marques. "Vamos ter um autêntico carrossel de subida e descida das temperaturas e não é de descartar, no dia 7 e no dia 8, neve acima dos 1.200 metros”, acrescenta.

Temas: Tempo Previsão do tempo Previsão tempo IPMA Calor

Meteorologia

Regresso da chuva e até trovoada: vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas"

Ontem às 16:53
01:49

Termómetros vão começar a descer e os aguaceiros chegam já esta segunda-feira

Ontem às 13:53
03:49

Páscoa trouxe "temperaturas de verão" mas só duram até terça-feira: "Em menos de 24 horas, temperaturas vão descer 12 graus"

4 abr, 12:08

Mau tempo: 50 milhões de euros para obras urgentes

31 mar, 15:08
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20