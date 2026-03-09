Queda de neve coloca dez distrito sob aviso amarelo

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Neve em Castro D'Aire

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente, céu muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros, em especial no norte e centro

Dez distritos do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda, segundo o IPMA.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo por causa da queda de neve entre as 09:00 e as 21:00 desta segunda-feira.

Com o mesmo aviso e também devido à neve estão os distritos da Guarda e Castelo Branco, entre as 09:00 desta segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo devido à agitação marítima para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Leiria e Setúbal a partir das 21:00 desta segunda-feira e até terça-feira.

Faro e Beja também vão estar sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, mas entre as 03:00 e as 15:00 de terça-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente, céu muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros, em especial no norte e centro, queda de neve, formação de gelo, descida da temperatura máxima e agitação marítima forte a norte do cabo Espichel.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus Celsius (na Guarda) e os 09 (em Faro) e as máximas entre os 05 (na Guarda) e os 17 (em Faro).

