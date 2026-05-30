Oito distritos sob aviso amarelo devido ao calor: máximas podem chegar aos 35 graus

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Alerta é válido até às 18:00 de sábado

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Évora, Portalegre e Faro estão sob aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O alerta é válido até às 18:00 de hoje, à exceção de Faro, onde se estende até segunda-feira.

As temperaturas máximas previstas para sábado são de 35 graus em Castelo Branco, 32 em Bragança e em Portalegre, 36 em Évora, 30 em Faro e 28 em Viseu, na Guarda e em Vila Real.