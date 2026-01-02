Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo

Agência Lusa , MM
2 jan, 07:15
Agitação Marítima (EPA)

Estão previstos vento forte, chuva e agitação marítima

Oito distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à chuva e vento fortes e à agitação marítima, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob alerta devido ao vento de sul/sueste, com rajadas que poderão atingir 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

Além disso, o aviso amarelo também foi imposto, devido à agitação marítima, com ondas cuja altura pode chegar a 2,5 metros, no distrito de Faro.

A precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, levou ainda o IPMA a emitir um alerta para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.

Temas: Tempo Meteorologia Mau tempo IPMA Agitação marítima

Meteorologia

Vem aí chuva e neve. Depressão Goretti chega esta quinta-feira

6 jan, 19:39

Está frio e a culpa é do "ar ártico". Mas a chuva está de volta e a subida das temperaturas também

6 jan, 12:47

Quantidade de água armazenada nas bacias é superior à média exceto no sul

5 jan, 08:07

IPMA coloca seis distritos do continente em aviso amarelo devido ao tempo frio

4 jan, 08:58
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00