Neve e agitação marítima colocam 12 distritos sob aviso amarelo

Há 1h e 15min

IPMA prevê para esta terça-feira no continente, aguaceiros, em especial no Centro e Sul

Doze distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 03:00, por causa da queda de neve acima de 1.400 metros de altitude, que pode acumular-se até 10 centímetros acima dos mil metros de altitude.

Num comunicado, o IPMA alerta que a queda e acumulação de neve e a possível formação de gelo pode causar perturbação, dando como exemplo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.

O IPMA emitiu também aviso amarelo devido à agitação marítima para os distritos de Aveiro, Porto e Braga, válido até às 06:00 de hoje.

Com o mesmo aviso e também devido à agitação marítima estão os distritos de Coimbra (até às 09:00), Leiria (até às 12:00), Lisboa (até às 13:00), Faro, Beja e Setúbal (até às 15:00).

O instituto prevê a ocorrência de ondas de noroeste, com entre quatro a 4,5 metros de altura.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente, aguaceiros, em especial no Centro e Sul, que serão de neve nas terras altas, assim como formação de gelo e descida da temperatura mínima e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 1 graus Celsius (na Guarda) e os 10 (em Faro) e as máximas entre os 09 (na Guarda) e os 17 (em Braga).