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Fim de semana com risco de radiação UV em Portugal: máximas chegam aos 30 graus

Agência Lusa , AM
Há 46 min
Bom tempo (Lusa/Nuno Veiga)

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol

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Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão esta sexta-feira e no fim de semana com risco elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), estando previstas temperaturas até 30 graus em algumas regiões, segundo o IPMA.

O arquipélago da Madeira e os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro estão com níveis muito elevados e Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria elevados.

O risco de exposição à radiação UV vai permanecer elevado no continente e no arquipélago da Madeira no fim de semana, estando previstas temperaturas máximas de 30 graus em distritos como Beja, Évora, Setúbal e Santarém, no sábado.

Em Lisboa, Braga, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Viseu, Vila Real e Leiria são esperadas temperaturas máximas entre os 25 e os 28 graus Celsius esta sexta-feira e no fim de semana.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

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No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’ e protetor solar.

Temas: Tempo Meteorologia IPMA
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Meteorologia

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