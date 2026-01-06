Está frio e a culpa é do "ar ártico". Mas a chuva está de volta e a subida das temperaturas também

Andreia Miranda
6 jan, 12:47
Uma manhã fria e branca. Caiu neve em Vila Pouca de Aguiar (Lusa/PEDRO SARMENTO COSTA)

Temperaturas baixas têm levado à emissão de aviso amarelo para os distritos do interior

Portugal está a ser atingido por uma vaga de frio intenso nos últimos dias devido à entrada de uma massa de ar frio com características árticas, afetando principalmente o interior do país.

Segundo a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “o frio já se está a sentir há alguns dias, mas a tempestade Goretti, que foi nomeada esta [terça-feira de] manhã pelo serviço meteorológico francês, só terá efeitos em França a partir do dia 8".

O frio tem levado à emissão de aviso amarelo para os distritos do interior, embora, segundo Patrícia Gomes, “não está gelado, por assim dizer".

"O continente está a ser influenciado por uma massa de ar frio com características de ar ártico, um ar muito frio que faz com que os valores da temperatura desçam e, mesmo assim, está frio, sim, mas também não está tanto frio como é habitual, uma vez que só os distritos do Interior é que estão com o aviso amarelo de tempo frio. Em outros anos temos avisos de tempo frio durante três/quatro dias em todo o território do continente. Portanto, está frio, não está gélido, por assim dizer”, refere.

A meteorologista explica ainda que "a sensação térmica, que é aquilo que o nosso corpo sente, acaba por ser inferior à temperatura registada" - na segunda-feira à tarde era de 2 graus em Sintra e 4 graus em Lisboa (onde esta madrugada rondou os zero graus) - e pode ser muito inferior à temperatura real devido a vários fatores, incluindo vento e humidade.

“Quando falamos de sensação térmica estamos a falar de temperatura, vento e humidade. No caso de Lisboa e Sintra, ontem [segunda-feira] o vento intensificou a sensação de frio. Estava um vento moderado, a soprar já com alguma intensidade e também alguma humidade - porque estávamos a falar de um vento norte - e a sensação térmica diminui. Nestes últimos dias, as temperaturas no Algarve também não têm sido muito elevadas. É um daqueles distritos que está sob aviso amarelo de tempo frio. As temperaturas mínimas principalmente e as máximas não têm sido muito elevadas. Tudo associado com valores baixos de temperatura faz com que a sensação térmica seja menor do que a temperatura do ar", afirmou.

O frio deverá começar a ceder a partir de quinta-feira, com uma subida gradual das temperaturas mínimas de 2 a 3 graus por dia.

“A partir do dia oito, quinta-feira, começamos a ter uma pequena subida dos valores de temperatura. Amanhã [quarta-feira], já em algumas regiões vai sentir-se uma ligeira subida dos valores de temperatura - principalmente nas regiões do litoral norte e centro - e depois até sexta-feira pelo menos a temperatura mínima vai sempre subindo dois graus num dia, três graus no outro, pode ser primeiro nas regiões norte e centro e depois na região sul."

O regresso da chuva ao território nacional está previsto já para esta terça-feira ao final do dia, substituindo o ar frio "por uma massa de ar ligeiramente mais quente, com maior conteúdo em humidade". 

"As temperatura não sobem muito, porque estamos no inverno. Mas, pelo menos até sexta-feira, tudo indica que entre quarta e sexta vamos assistir a uma subida gradual dos valores de temperatura. E se a situação não mudar muito, no fim de semana as variações de temperatura serão muito pequenas, entre um a dois graus, dependendo das regiões", acrescentou.

