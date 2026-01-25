Depressão Joseph vai afetar Açores a partir deste domingo à noite

Há 1h e 42min

Período mais crítico está previsto para segunda-feira, com previsões de vento e agitação marítima

Os efeitos da depressão Joseph deverão começar a fazer-se sentir, nos Açores, a partir da noite de domingo e o período mais crítico está previsto para segunda-feira, com previsões de vento e agitação marítima, segundo o IPMA.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), "a vasta região depressionária presente no atlântico norte", nomeada hoje como depressão Joseph, "encontrar-se-á centrada às 03:00 aproximadamente a 1.600 quilómetros a noroeste da ilha do Corvo".

"Embora situada a uma distância considerável do arquipélago dos Açores, a depressão estende a sua influência sobre a região através uma corrente de noroeste (NW), gerada pela ação conjunta com um anticiclone, que provocará um aumento significativo do vento e da agitação marítima, sobretudo nos grupos Ocidental e Central", lê-se num comunicado do IPMA.

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA adianta ainda que a influência da depressão Joseph "deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta noite, prolongando-se pelos próximos dias, sendo que o período mais crítico está previsto para segunda-feira".

Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima, segundo indicou no sábado o IPMA.

Em comunicado, o IPMA adianta que “a presença de uma vasta região depressionária no Atlântico Norte, localizada a norte do arquipélago dos Açores, em conjugação com um anticiclone centrado a oeste, originará uma intensa corrente de noroeste, que afetará o estado do tempo na região nos próximos dias”, a partir de domingo à noite.

Assim, refere o IPMA, irá registar-se “um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima”, especialmente nos grupos Ocidental (ilhas das Flores e Corvo) e Central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira).

Nas ilhas do grupo Ocidental e Central as rajadas de vento poderão atingir os 110 quilómetros/hora, enquanto no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) as rajadas poderão chegar aos 90 quilómetros/hora.

“Quanto a agitação marítima, esperam-se ondas de noroeste com altura significativa que deverão atingir os nove metros nas ilhas do grupo Ocidental, os oito metros nas ilhas do grupo Central e os sete metros nas ilhas do grupo Oriental”, acrescenta o IPMA.

Assim, as ilhas do grupo Ocidental estarão sob aviso amarelo devido ao vento a partir das 21:00 de domingo, passando a aviso laranja entre as 03:00 e as 21:00 de segunda-feira. O aviso amarelo para agitação marítima vigorará a partir das 00:00 de segunda-feira, passado a aviso laranja a partir das 12:00 e até às 21:00 de terça-feira.

As ilhas do grupo Central estarão sob aviso amarelo devido ao vento e agitação marítima a partir das 06:00 de segunda-feira. O aviso subirá para laranja devido ao vento a partir das 09:00 de segunda-feira e até às 00:00 de terça-feira, enquanto o aviso laranja para agitação marítima começará às 18:00 de segunda-feira e prolonga-se até às 21:00 de terça-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão sob aviso amarelo devido ao vento entre as 12:00 de segunda-feira e as 12:00 de terça feira. O aviso amarelo devido à agitação marítima vigorará entre as 15:00 de segunda-feira e as 21:00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.