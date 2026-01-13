Espere chuva intensa, neve e ondas até cinco metros

Agência Lusa , AM
Há 1h e 57min
Chuva (AP)

IPMA emitiu vários avisos

Vários distritos de Portugal continental vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Aveiro, Porto e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 09:00 e Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 12:00 de hoje.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo até às 00:00 de quarta-feira os distritos de Castelo Branco e da Guarda por causa da queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, baixando a cota para os 1.600 metros de altitude a partir da manhã.

Face à previsão de agitação marítima, o Instituto colocou os distritos de Setúbal, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga em aviso amarelo, entre as 00:00 e as 06:00 de quarta-feira e entre as 15:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Estão previstas ondas de noroeste com 04 a 05 metros, segundo o IPMA.

Também devido ao estado do mar, o IPMA emitiu aviso amarelo para as costas sul e norte da Madeira e Porto Santo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

