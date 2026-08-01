Aproveite o verão: segunda-feira já chove

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Há 1h e 19min
Calor em Sesimbra (Lusa/ Rui Minderico)
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Mas se está pelo Algarve, temos boas notícias para si

A primeira semana de agosto começa com más notícias para quem está de férias e queria aproveitar uns dias na praia. É o que mostram as previsões do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para esta segunda-feira, 3 de agosto, estão previstos períodos de chuva, “mais prováveis no litoral norte e centro” durante a tarde.

Os portugueses devem contar com uma “pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior e no sotavento algarvio”.

Se o céu estará “muito nublado”, o vento vai apresentar-se “fraco a moderado”, com rajadas até 30 quilómetros por hora a partir da tarde.

Nas terras altas, concretiza o IPMA, o vento pode atingir os 40 quilómetros por hora.

Se está pelo Algarve, há uma boa notícia: segundo o IPMA, não há previsão de chuva. Em Faro espera-se “céu pouco nublado” e uma temperatura máxima de 30 graus.

Em Lisboa, conte com “aguaceiros fracos” e uma temperatura máxima de 27 graus.

Cenário semelhante no Porto, embora com uma temperatura máxima inferior à capital: 26 graus.

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