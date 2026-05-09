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Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

Agência Lusa , WL
Há 55 min
Chuva (AP)

São necessários cuidados redobrados este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou para 17 os distritos de Portugal continental que estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento forte.

Sob aviso amarelo de precipitação forte até às 15:00 encontram-se, Castelo Branco e Portalegre. Até às 18:00 encontram-se agora Bragança, Guarda, Aveiro, Coimbra, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Até às 21:00 segue Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Inicialmente, o IPMA tinha colocado catorze distritos sob aviso amarelo, a maioria deles até às 21:00, por causa da previsão de precipitação forte e trovoada.

Já os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja ao aviso amarelo devido à chuva juntam também o aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 de hoje, com rajadas que podem soprar até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro mantém o aviso amarelo devido à chuva forte no domingo e até às 00:00 de segunda-feira.

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O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

Está prevista também uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul.

Temas: Tempo Chuva Mau Tempo Meteorologia
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