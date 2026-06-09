Vento volta a condicionar movimento no Aeroporto da Madeira

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Situação está a afetar centenas de passageiros

O vento forte está a condicionar, pelo segundo dia consecutivo, o movimento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, havendo informação de oito chegadas canceladas até às 10:10.

De acordo com a página da ANA Aeroportos de Portugal, foram cancelados voos provenientes da Terceira (Açores), Porto, Lisboa, Basileia, Lyon e Londres.

Aproveitando as denominadas “abertas” (melhoria na velocidade do vento), 12 aviões conseguiram aterrar na Madeira.

A situação está a afetar centenas de passageiros e as correspondentes partidas programadas.