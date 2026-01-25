Mau tempo não dá tréguas: chuva, vento e algum frio regressam no início da semana para colocar todo o país em alerta

Há 3h e 1min

Depois de termos visto neve onde não é normal, a chuva e o vento fortes são a principal preocupação das autoridades

O final da semana que agora passou trouxe cenários pouco habituais em Portugal, verificando-se queda de neve até em algumas zonas do Alentejo, como em Borba, terra muito mais conhecida pelo calor tórrido do verão que pelo frio gélido do inverno.

O país chegou a estar todo em alerta, até porque com a neve veio muito vento e, no caso dos distritos do litoral, chuva em abundância e ondulação forte.

Este domingo a coisa acalmou e os alertas eram apenas para a faixa costeira, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar todo o país com um mapa verde.

Mas esse cenário de aparente bom tempo vai já terminar esta segunda-feira, esperando-se nova vaga de muita chuva e até uma descida das temperaturas em alguns casos, ainda que os valores não cheguem aos verificados sexta-feira e sábado.

Já esta segunda-feira volta a haver aviso para praticamente todo o território. Escapam Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém e a Região Autónoma da Madeira, mas o resto do país deve estar alerta.

No final da semana passada o cenário em grande parte do país era este.

A chuva forte coloca os distritos mais a norte, nomeadamente Viana do Castelo, Braga e Vila Real em aviso laranja até à madrugada de sábado. Será mais de um dia, portanto, com o segundo aviso mais grave, havendo ainda alertas relacionados com o vento e, nos casos em que se aplica, agitação marítima. Também a Região Autónoma dos Açores está em aviso laranja por causa do vento e do mar.

O resto do país estará, esta segunda-feira, em aviso amarelo, sendo que esse alerta de Coimbra para baixo se refere apenas ao vento e à agitação marítima.

O pior cenário é mesmo o de terça-feira, com todo o território a ter algum tipo de aviso, esperando-se chuva por vezes forte de Norte a Sul do país. Viana do Castelo, Braga e Vila Real mantêm-se com o tal aviso laranja de madrugada, mas o resto do país está todo com aviso amarelo, incluindo por causa da precipitação, mas também pelo vento.

Quanto às temperaturas, podem oscilar relativamente a este domingo, mas nunca para valores muito diferentes. Lisboa e Porto, por exemplo, até vão ver as máximas aumentar, mas é nas mínimas que a temperatura vai descer, prevendo-se por isso maior amplitude térmica.

O cenário de maior frio será mesmo na terça-feira. A mínima mais baixa deve rondar os 0 graus Celsius na Guarda, sendo que até o distrito alentejano de Portalegre pode registar valores a rondar os 2 graus.