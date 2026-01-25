Mau tempo não dá tréguas: chuva, vento e algum frio regressam no início da semana para colocar todo o país em alerta

António Guimarães
Há 3h e 1min
Mau tempo em Setúbal (RUI MINDERICO/LUSA)

Depois de termos visto neve onde não é normal, a chuva e o vento fortes são a principal preocupação das autoridades

O final da semana que agora passou trouxe cenários pouco habituais em Portugal, verificando-se queda de neve até em algumas zonas do Alentejo, como em Borba, terra muito mais conhecida pelo calor tórrido do verão que pelo frio gélido do inverno.

O país chegou a estar todo em alerta, até porque com a neve veio muito vento e, no caso dos distritos do litoral, chuva em abundância e ondulação forte.

Este domingo a coisa acalmou e os alertas eram apenas para a faixa costeira, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar todo o país com um mapa verde.

Mas esse cenário de aparente bom tempo vai já terminar esta segunda-feira, esperando-se nova vaga de muita chuva e até uma descida das temperaturas em alguns casos, ainda que os valores não cheguem aos verificados sexta-feira e sábado.

Já esta segunda-feira volta a haver aviso para praticamente todo o território. Escapam Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém e a Região Autónoma da Madeira, mas o resto do país deve estar alerta.

No final da semana passada o cenário em grande parte do país era este.

A chuva forte coloca os distritos mais a norte, nomeadamente Viana do Castelo, Braga e Vila Real em aviso laranja até à madrugada de sábado. Será mais de um dia, portanto, com o segundo aviso mais grave, havendo ainda alertas relacionados com o vento e, nos casos em que se aplica, agitação marítima. Também a Região Autónoma dos Açores está em aviso laranja por causa do vento e do mar.

O resto do país estará, esta segunda-feira, em aviso amarelo, sendo que esse alerta de Coimbra para baixo se refere apenas ao vento e à agitação marítima.

O pior cenário é mesmo o de terça-feira, com todo o território a ter algum tipo de aviso, esperando-se chuva por vezes forte de Norte a Sul do país. Viana do Castelo, Braga e Vila Real mantêm-se com o tal aviso laranja de madrugada, mas o resto do país está todo com aviso amarelo, incluindo por causa da precipitação, mas também pelo vento.

Quanto às temperaturas, podem oscilar relativamente a este domingo, mas nunca para valores muito diferentes. Lisboa e Porto, por exemplo, até vão ver as máximas aumentar, mas é nas mínimas que a temperatura vai descer, prevendo-se por isso maior amplitude térmica.

O cenário de maior frio será mesmo na terça-feira. A mínima mais baixa deve rondar os 0 graus Celsius na Guarda, sendo que até o distrito alentejano de Portalegre pode registar valores a rondar os 2 graus.

Temas: Tempo para a semana Mau tempo Chuva Vento Frio

Relacionados

Alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo: vem aí uma semana com "muita água, muita chuva"

Proteção Civil alerta para o risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto

Meteorologia

Mau tempo não dá tréguas: chuva, vento e algum frio regressam no início da semana para colocar todo o país em alerta

Há 3h e 1min

Alerta para risco de cheias a norte do Mondego e na bacia do Tejo: vem aí uma semana com "muita água, muita chuva"

Hoje às 17:04

Porto Santo e norte da Madeira sob aviso laranja por ondas de até 12 metros

Hoje às 12:46

Depressão Joseph vai afetar Açores a partir deste domingo à noite

Hoje às 12:00
Mais Meteorologia

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Hoje às 08:30

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Hoje às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Hoje às 11:02

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Hoje às 16:00

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

Ontem às 14:15
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Hoje às 15:03

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00