Proteção Civil focada no Rio Mondego devido a "potencial muitíssimo significativo de causar inundações"

Há 33 min

Queda de árvores, movimento de massa e inundações são as ocorrências mais significativas provocadas pelo mau tempo desde o início do mês

A Proteção Civil registou desde o início do mês 14.084 ocorrências, em consequência das tempestades que assolaram o país, e a atenção foca-se agora principalmente no Rio Mondego, devido ao risco de inundações.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, desde 1 de fevereiro e até às 18:00 desta terça-feira foram registadas “14.084 ocorrências”, empenhados 48.406 operacionais e 19.478 meios, sendo que “as ocorrências mais significativas” foram “a queda de árvores, o movimento de massa e as inundações”.

“Mais uma vez, reforçamos a necessidade, sobretudo relativamente aos movimentos de massa, do cuidado e da análise que todos temos que fazer no nosso dia a dia, nos sítios que estão mais sujeitos à forte precipitação que se tem vindo a sentir”, acrescentou Mário Silvestre.

O comandante, que falava na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, salientou que “o risco mais significativo de inundações” está agora “no Rio Mondego”, na região Centro, com as cotas e as afluências bastante elevadas e, portanto, com “um potencial muitíssimo significativo de poder causar inundações”.