Proteção Civil focada no Rio Mondego devido a "potencial muitíssimo significativo de causar inundações"

Agência Lusa , MP
Há 33 min
Mau tempo em Soure. PAULO NOVAIS/LUSA

Queda de árvores, movimento de massa e inundações são as ocorrências mais significativas provocadas pelo mau tempo desde o início do mês

A Proteção Civil registou desde o início do mês 14.084 ocorrências, em consequência das tempestades que assolaram o país, e a atenção foca-se agora principalmente no Rio Mondego, devido ao risco de inundações.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, desde 1 de fevereiro e até às 18:00 desta terça-feira foram registadas “14.084 ocorrências”, empenhados 48.406 operacionais e 19.478 meios, sendo que “as ocorrências mais significativas” foram “a queda de árvores, o movimento de massa e as inundações”.

“Mais uma vez, reforçamos a necessidade, sobretudo relativamente aos movimentos de massa, do cuidado e da análise que todos temos que fazer no nosso dia a dia, nos sítios que estão mais sujeitos à forte precipitação que se tem vindo a sentir”, acrescentou Mário Silvestre.

O comandante, que falava na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, salientou que “o risco mais significativo de inundações” está agora “no Rio Mondego”, na região Centro, com as cotas e as afluências bastante elevadas e, portanto, com “um potencial muitíssimo significativo de poder causar inundações”.

Temas: Tempestades Proteção Civil Mau tempo Cheias Inundações

Relacionados

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

"Por acaso, não chegou ao rio". Homem resgatado da água em Estarreja após uma hora agarrado a uma árvore

País

Proteção Civil focada no Rio Mondego devido a "potencial muitíssimo significativo de causar inundações"

Há 33 min
01:50

Cenário de devastação: estradas destruídas e mais de 50 desalojados devido ao mau tempo em Arruda dos Vinhos

Há 1h e 2min
01:54

O momento em que um homem é resgatado da água em Estarreja

Há 1h e 3min
03:38

"É preciso cultura de segurança": Proteção Civil defende que prevenção começa no comportamento dos cidadãos

Há 1h e 5min
Mais País

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Hoje às 09:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Ontem às 19:38

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

8 fev, 08:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 1h e 13min

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 25 min