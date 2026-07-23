Portugal vai receber mais de 65 milhões de euros adiantados da UE para continuar recuperação após "comboio" de tempestades

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Adiantamento da verba segue-se a um pedido apresentado por Portugal

Portugal vai receber um adiantamento de 65,37 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE) para financiar a recuperação após o ‘comboio’ de tempestades que matou 19 pessoas no início do ano.

O adiantamento da verba, segundo a Comissão Europeia, segue-se a um pedido apresentado por Portugal e a avaliação técnica positiva do executivo comunitário, confirmando que os critérios de acesso ao Fundo foram cumpridos.

Portugal foi atingindo por um comboio de tempestades no início do ano. Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metades das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.