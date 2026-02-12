Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Há 45 min

Comentador da TVI alerta para a falta de mão de obra e de dinheiro para poder reconstruir as zonas afetadas pelas tempestades

Miguel Sousa Tavares tem uma “excelente pergunta” para André Ventura e diz que o Governo “acordou tarde” para o problema das cheias.

Mas, sublinha, “ultimamente”, o Executivo de Luís Montenegro “tem estado a reagir bem”.

“Acho que a ideia de um PRR exclusivamente para acorrer aos danos do que tem acontecido nas últimas semanas é uma boa ideia”, disse o comentador da TVI em a 5.ª Coluna.

Sousa Tavares salienta que o LNEC vai ter “muito trabalho” pela frente para identificar as vulnerabilidades nas infraestruturas críticas em Portugal, e pede que se reconstrua o que foi destruído de forma “diferente e melhor”.

O comentador da TVI deixou também o alerta de que Portugal vai ter de cortar despesas nas chamadas “gorduras do Estado” para fazer face aos prejuízos das últimas semanas, dando o exemplo dos subsídios e da crescente despesa no setor da saúde. Mas não só.

“Vou dar uma ideia que vai ser mais polémica: nós não podemos gastar os seis mil milhões de euros anuais que estão previstos no programa SAFE, que é o programa de rearmamento dos países da União Europeia. O país não pode, no Estado em que ficou, gastar seis mil milhões de euros em defesa por ano. Isso tem de ser revisto”, explicou.

Sousa Tavares chamou a atenção para outro problema, o da falta de mão de obra.

“Vamos saber daqui a uns tempos todos os trabalhos que temos de fazer. Agora, quem são os trabalhadores? Onde é que está a mão de obra na construção civil, que já está com falta de mão de obra para levar a cabo esses trabalhos, não só os trabalhos do domínio público, mas também os trabalhos nas casas das pessoas, nas empresas, nas fábricas, onde é que está?”, disse o comentador da TVI. “Era uma excelente pergunta para fazer agora o André Ventura; onde é que estão os trabalhadores que Portugal vai precisar para resolver este assunto e como é que vamos fazer para os conseguir ter?”.