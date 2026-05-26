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72 câmaras ainda não analisaram casas afetadas pelas tempestades: Lisboa lidera a lista

CNN Portugal , TFR
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Queda de grua na Figueira da Foz obriga a realojamento de três pessoas (Lusa/ José Luís Sousa)
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REVISTA DE IMPRENSA | A capital surge no topo da lista, com 93 pedidos ainda por apreciar, seguida de Almada (83), Sintra (48), Cascais e Vila Franca de Xira (38 cada), Setúbal (37), Loures (33) e Oeiras (30)

Um total de 72 municípios ainda não avaliou qualquer candidatura relativa à recuperação de habitação própria permanente na sequência dos danos provocados pelas tempestades registadas no início do ano, segundo o Jornal Público. No conjunto dos 173 concelhos que receberam pedidos de apoio, estas autarquias continuam sem concluir qualquer análise, com Lisboa a registar o maior número de processos pendentes.

A capital surge no topo da lista, com 93 pedidos ainda por apreciar, seguida de Almada (83), Sintra (48), Cascais e Vila Franca de Xira (38 cada), Setúbal (37), Loures (33) e Oeiras (30). No total, estes oito municípios acumulam 400 candidaturas por avaliar sem que tenha sido concluída qualquer decisão. Acresce ainda a existência de 19 municípios com apenas uma candidatura submetida, mas igualmente sem qualquer análise efetuada.

As diferenças no ritmo de resposta tornam-se ainda mais evidentes quando observados outros concelhos mais afetados. Em Ourém, apenas 350 dos 3.758 pedidos continuam por analisar, enquanto na Marinha Grande 3.096 dos 3.365 processos ainda aguardam decisão. Em Leiria, permanecem por avaliar 6.668 candidaturas, cerca de 62% do total registado.

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Já em Pombal, 907 pedidos continuam pendentes, representando cerca de 37% do total, enquanto em Tomar esse número ascende a 697 processos, equivalentes a 63%. Em contraste, 14 municípios já concluíram a análise de todas as candidaturas recebidas e obtiveram decisão por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), ainda que apenas dois tenham avaliado mais de 50 processos: Vila Velha de Ródão (114) e Cantanhede (66).

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Temas: Tempestades Apoios Habitações Municípios
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