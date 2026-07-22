Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos junto à costa italiana

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Testemunha descreve à CNN Portugal um fenómeno "completamente chocante". Apesar da dimensão, não há feridos a registar

Uma tempestade "repentina e extremamente violenta" atingiu na terça-feira o Porto Recanati, na região centro de Itália, espalhando o pânico entre os banhistas que se encontravam na praia ou perto dela.

Em poucos minutos, registaram-se inundações e quedas intensas de granizo. Apesar da força da intempérie, não há feridos a registar.

No clube de praia, onde o vídeo associado ao artigo foi gravado, os danos foram reduzidos graças às medidas tomadas antes da chegada da tempestade. Mas no resto da cidade, o granizo danificou dezenas de carros, partindo janelas e estores de várias habitações.

Em declarações à CNN Portugal, Michele Montali conta que "foi completamente chocante ver a rapidez com que o tempo mudou e a violência com que o granizo atingia a praia e as estruturas”.

“Foi uma situação muito intensa e preocupante, mas, felizmente, toda a gente está em segurança", sublinha Michele.