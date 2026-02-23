A engenharia não falha quando a natureza se excede

Há 1h e 29min

Sempre que uma tempestade danifica infraestruturas, surge a pergunta inevitável: se foram bem projetadas, porque não resistiram?

A resposta pode parecer contraintuitiva, mas é tecnicamente clara: as infraestruturas não são desenhadas para resistir a tudo. São desenhadas para resistir ao que é raro, mas plausível. A engenharia não promete invulnerabilidade; promete segurança proporcional ao risco.

Em Portugal, como no resto da Europa, o dimensionamento das obras segue os Eurocódigos, normas que traduzem fenómenos naturais em valores de cálculo: velocidades de vento associadas a probabilidades de ocorrência, cheias definidas por períodos de retorno ou cenários sísmicos representativos do território. Não é adivinhação — é gestão de risco baseada em estatística, observação e experiência acumulada.

Os números ajudam a compreender esta lógica. Em muitas infraestruturas correntes, o vento de projeto pode corresponder a rajadas superiores a 120–160 km/h em zonas expostas. Pontes e atravessamentos hidráulicos são frequentemente dimensionados para cheias com probabilidades anuais da ordem de 1% a 2%. Já as grandes barragens são concebidas para eventos muito mais raros.

No domínio sísmico, edifícios modernos são calculados para suportar forças horizontais significativas, com um objetivo essencial: evitar o colapso, mesmo que ocorram danos.

Estes valores não representam o pior cenário imaginável. Representam um compromisso social entre segurança, custo e risco aceitável. Projetar tudo para o máximo absoluto tornaria as infraestruturas economicamente inviáveis e reduziria a capacidade de investir em manutenção e reforço onde são mais necessários.

Os acontecimentos recentes ilustram bem estas diferenças. A rutura de um dique na região de Coimbra ou os danos em aterros de encontro de pontes mostram que nem todas as obras têm o mesmo nível de proteção. Grandes barragens são estruturas singulares, altamente instrumentadas e projetadas para cenários extremos. Já diques e infraestruturas rodoviárias correntes são tipicamente dimensionados para cheias elevadas, mas não para máximos absolutos —períodos de retorno de 50 a 100 anos, dependendo da importância da obra.

Quando um evento excede esses níveis, mecanismos como galgamento, erosão interna, socavamento ou falhas de drenagem podem provocar danos localizados. Trata-se de uma escolha coerente de gestão de risco, proporcional às consequências e ao custo de cada tipo de estrutura.

Se um fenómeno ultrapassa os valores considerados em projeto, os danos tornam-se naturalmente mais prováveis, sobretudo em sistemas expostos como taludes, redes de drenagem, linhas elétricas ou vias de comunicação. Isso, por si só, não é prova de erro. Significa que a realidade ultrapassou o cenário de referência.

Importa ainda lembrar que o parque construído não pertence a uma única geração de normas. Muitos edifícios e infraestruturas foram concebidos antes dos regulamentos modernos e inúmeras vulnerabilidades hoje observadas refletem essa evolução histórica.

Perante danos estruturais, conclusões precipitadas são sedutoras, mas raramente rigorosas. A avaliação exige inspeção, modelação e peritagem especializadas para distinguir entre insuficiência de projeto, degradação, falta de manutenção ou severidade excecional do fenómeno.

O verdadeiro desafio é outro: se eventos extremos se tornam mais frequentes ou intensos, os critérios de projeto e as prioridades de investimento terão de evoluir. Atualizar mapas de risco, reforçar ativos críticos e investir em manutenção deixam de ser opções técnicas — tornam-se decisões da política pública.

A engenharia faz aquilo que a sociedade lhe pede, dentro do conhecimento e dos recursos que decide mobilizar. Quando a natureza ultrapassa o previsto, surgem danos. A questão não é apenas porque não resistiu um equipamento — é se estamos dispostos a reconsiderar o que julgávamos aceitável resistir.