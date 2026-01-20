Ejeção de Massa Coronal: Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética

Agência Lusa , MP
Há 1h e 51min
Mar agitado e vento forte na costa de Lagoa, ilha de São Miguel, devido à tempestade tropical Gabrielle (Lusa/ Eduardo Costa)

Tempestade indica um "nível elevado de perturbação geomagnética" que pode causar instabilidade nas redes elétricas, afetar as comunicações de rádio e provocar erros em sistemas de navegação GPS

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou a ocorrência de uma tempestade magnética de intensidade elevada que atingiu a região que envolve a Terra, iniciada na segunda-feira e que termina esta terça-feira.

Em comunicado, o IPMA precisa que a tempestade, que começou pelas 19:15 de dia 19, se deveu a “uma grande erupção solar que ocorreu a 18 de janeiro e gerou uma Ejeção de Massa Coronal (CME) que atingiu a magnetosfera terrestre”.

Adianta que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos emitiu um alerta G4 relativo à tempestade geomagnética, classificação que “indica um nível elevado de perturbação geomagnética”. O índice Kp, que mede a intensidade das tempestades magnéticas, atingiu 9- (numa escala de 0 a 10).

Este nível de perturbação pode causar instabilidade nas redes elétricas e sistemas de transmissão de energia, transtornos em comunicações de rádio de alta frequência (HF) e erros em sistemas de navegação GPS.

Outros dos efeitos possíveis são auroras boreais visíveis em latitudes mais baixas do que o habitual.

Segundo o IPMA, a página na rede social Facebook "Meteo Trás os Montes - Portugal" está a divulgar desde segunda-feira à noite registos de auroras boreais em várias localidades de Portugal, como Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Bragança, Macedo de Cavaleiros (Bragança), São Pedro do Sul (Viseu) ou Grândola (Setúbal).

Temas: Tempestade IPMA Terra Meteorologia

Meteorologia

Ondas que podem chegar aos 12 metros cortam Avenida D. Carlos I no Porto a partir da meia-noite

Há 35 min

Ejeção de Massa Coronal: Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética

Há 1h e 51min

Auroras boreais registadas em Portugal após grande tempestade solar ter atingido a Terra

Hoje às 06:05

Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Ontem às 07:32
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Ontem às 10:33

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

18 jan, 18:00

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Hoje às 08:37

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Hoje às 08:24

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Ontem às 11:25

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Hoje às 07:00

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51

Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Ontem às 18:00

Auroras boreais registadas em Portugal após grande tempestade solar ter atingido a Terra

Hoje às 06:05