A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

E já começa a ter impacto na mobilidade: já há dezenas de voos cancelados na Madeira

A depressão Regina deve atingir o momento mais crítico durante a tarde desta segunda-feira. Depois das 15:00 - altura em que estará centrada próximo de Portugal continental - os efeitos do mau tempo podem intensificar-se, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Inserida numa região depressionária mais vasta, centrada no norte de África, a Regina vai, de acordo com o instituto, isolar-se durante a tarde sobre o território português e começar depois a deslocar-se para sul/sudoeste, o que vai afetar o estado do tempo.

Na Grande Lisboa, o céu deve manter-se muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros a partir da manhã, intensificando-se durante a tarde, quando também poderá ocorrer trovoada. No Grande Porto também se prevê céu muito nublado e aguaceiros. Há também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. 

A agitação marítima deverá agravar-se a partir da tarde desta segunda-feira, com ondas de noroeste entre quatro e cinco metros de altura, que devem aumentar para cinco a seis metros na terça-feira, podendo atingir onze metros de altura máxima. 

Na Madeira: o vento começou a aumentar a partir da manhã, com rajadas até 110 km/h nas terras altas. Esta terça-feira, o vento deve intensificar-se ainda mais, rodando para norte/noroeste, com rajadas até 120 km/h nas zonas mais elevadas do arquipélago, diminuindo gradualmente a partir da manhã de quarta-feira. Os aguaceiros podem ser ocasionalmente de granizo, sobretudo a norte e nas terras altas da Madeira.

O impacto do mau tempo já está a afetar o tráfego aéreo no Aeroporto Internacional da Madeira.  Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, cerca das 09:30 desta segunda-feira estavam canceladas 26 chegadas e 24 partidas ao longo do dia, num total de cerca de 50 voos. A gestora aeroportuária alerta que as condições meteorológicas podem continuar a condicionar as operações nos próximos dias e aconselha os passageiros a confirmar o estado do voo antes de se dirigirem para o aeroporto. 

Clima

