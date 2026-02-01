Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Alemanha: Dortmund de Fábio Silva vence e aproxima-se do Bayern

Ontem às 18:30

VÍDEO: Man City desperdiça 2-0 com o Tottenham e complica o título

Ontem às 18:29
06:19

Medidas do Governo "vão no sentido certo" mas "têm de chegar rapidamente", diz Seguro

Ontem às 18:27
09:53

"Queremos atirar as pessoas ainda mais para a pobreza?". Apoio de 537 euros a vítimas do mau tempo "é uma vergonha", diz Ventura

Ontem às 18:21

César Peixoto: «Fomos a melhor equipa durante todos os 90 minutos»

Ontem às 18:15

OFICIAL: Zinchenko deixa Arsenal em definitivo e é reforço do Ajax

Ontem às 18:02

Hugo Oliveira: «Quase que entregámos o jogo e quase que desistimos»

Ontem às 17:57

Taça dos Emirados: Shabab Al-Ahli de Paulo Sousa atinge as «meias»

Ontem às 17:54

VÍDEO: Kika Nazareth marca golaço e bisa na goleada do Barcelona

Ontem às 17:52
02:09

Longas filas para recolha de bens essenciais em Leiria: "Faz muita falta. Está tudo rebentado, tudo partido"

Ontem às 17:42
04:57

"Eu próprio já fui assaltado na minha casa". "Ajuda não chega" a Ourém e "segurança devia ser prioridade"

Ontem às 17:36

Ciclocrosse: Van der Poel bate recorde de títulos e celebra "à Ronaldo"

Ontem às 17:36

Guia essencial: veja as 15 medidas do Governo para apoiar famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin

Ontem às 17:34

Espanha: Betis vence Valência de André Almeida com «remontada»

Ontem às 17:27

Gil Vicente-Famalicão, 5-0 (crónica)

Ontem às 17:27