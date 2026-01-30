"As empresas estão a começar a ser saqueadas": na Marinha Grande pede-se ajuda ao Exército para evitar assaltos

Agência Lusa , BCE
Há 26 min
Mau tempo na Marinha Grande (Câmara Municipal da Marinha Grande/Facebook)

Empresas "ficaram a céu aberto" e são os próprios proprietários que estão a fazer a vigilância dos pavilhões

Uma empresária da Marinha Grande apelou esta sexta-feira para que o Exército realize patrulhas nas zonas industriais da região e garantiu que as empresas estão a ser saqueadas.

“Precisamos que o Exército nos venha ajudar a proteger as empresas, Marinha Grande, Vieira de Leiria, em Leiria, porque as empresas estão a começar a ser saqueadas”, disse à agência Lusa Maria Almeida, coproprietária de uma empresa de moldes na Marinha Grande.

A empresária apontou que uma das empresas no concelho da Marinha Grande já foi alvo de roubos de cablagem.

Face à falta de segurança, e num cenário em que “as empresas ficaram a céu aberto”, são os próprios proprietários que estão a fazer a vigilância dos pavilhões.

A passagem da depressão Kristin deixou danos na sua fábrica, arrancando o telhado.

Ainda assim, considerou que “houve a sorte de não chover”, o que permitiu que as máquinas pudessem ser tapadas – algo feito por “dezenas e dezenas de empresas” na região.

Apesar dos estragos controlados, continua o receio com a insegurança.

“Temos todos receio quando chega a noite”, concluiu.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

