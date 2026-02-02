Estes são anjos, pedreiros, refugiados que alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios aos quais "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

Henrique Magalhães Claudino | Tiago Palma
Há 52 min
mURAL

São gente anónima que salvou gente anónima que lamenta ter ficado anónima de apoio e socorro das autoridades durante a tempestade. São anónimos que se salvaram entre si, um deles até levou um ralhete do patrão por ter faltado ao emprego enquanto praticava heroísmo anónimo. Reportagens CNN Portugal no país devastado, sem luz, sem água, com medo ou pior - "terror mesmo"

Tempestade Kristin
REPORTAGENS CNN PORTUGAL
 
Marinha Grande

"O senhor José Carvalho é o anjo da nossa rua": salvou a casa do padre, a do fadista e a de mais uns quantos.

por Tiago Palma • 02 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
COIMBRA

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

por Henrique Magalhães Claudino • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
Soure

“Aqui ando sozinho”: este homem está em cima do telhado e como ele há mais

por Tiago Palma • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
FERREIRA DO ZÊZERE

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

por Henrique Magalhães Claudino • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Lousã

Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"

por Tiago Palma • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Leiria

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

por Henrique Magalhães Claudino • 30 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Pedrógão Grande

Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo".

por Tiago Palma • 29 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

"É uma sensação muito estranha estar dentro de casa e ver que o telhado está a ir embora"

por Henrique Magalhães Claudino • 29 Janeiro 2026
Carregue para ler
Temas: Tempestade Kristin Estragos danos seguro Reportagens

