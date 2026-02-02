Estes são anjos, pedreiros, refugiados que alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios aos quais "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

São gente anónima que salvou gente anónima que lamenta ter ficado anónima de apoio e socorro das autoridades durante a tempestade. São anónimos que se salvaram entre si, um deles até levou um ralhete do patrão por ter faltado ao emprego enquanto praticava heroísmo anónimo. Reportagens CNN Portugal no país devastado, sem luz, sem água, com medo ou pior - "terror mesmo"
Tempestade Kristin
REPORTAGENS CNN PORTUGAL
Marinha Grande
"O senhor José Carvalho é o anjo da nossa rua": salvou a casa do padre, a do fadista e a de mais uns quantos.
por Tiago Palma • 02 Fevereiro 2026
COIMBRA
Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"
por Henrique Magalhães Claudino • 01 Fevereiro 2026
Soure
“Aqui ando sozinho”: este homem está em cima do telhado e como ele há mais
por Tiago Palma • 01 Fevereiro 2026
FERREIRA DO ZÊZERE
Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade
por Henrique Magalhães Claudino • 31 Janeiro 2026
Lousã
Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"
por Tiago Palma • 31 Janeiro 2026
Leiria
Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"
por Henrique Magalhães Claudino • 30 Janeiro 2026
Pedrógão Grande
Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo".
por Tiago Palma • 29 Janeiro 2026
