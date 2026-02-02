Como anjos, pedreiros, refugiados alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios onde "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

São gente anónima que salvou gente anónima que lamenta ter ficado anónima de apoio e socorro das autoridades durante a tempestade. São anónimos que se salvaram entre si, um deles até levou um ralhete do patrão por ter faltado ao emprego enquanto praticava o heroísmo anónimo. Que já não é mais anónimo: reportagens CNN Portugal no país devastado, sem luz, sem água, com medo ou pior - "terror mesmo". Porque "isto foi um furacão", "o fim do mundo"
Tempestade Kristin
REPORTAGENS CNN PORTUGAL
Marinha Grande
"O senhor José Carvalho é o anjo da nossa rua": salvou a casa do padre, a do fadista e a de mais uns quantos. Teve de faltar ao emprego, o patrão "ralhou-lhe"
por Tiago Palma • 02 Fevereiro 2026
Carregue para ler
COIMBRA
Nas margens do Mondego teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"
por Henrique Magalhães Claudino • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
Soure
"Aqui ando sozinho": este homem está em cima do telhado e como ele há mais
por Tiago Palma • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
FERREIRA DO ZÊZERE
Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade
por Henrique Magalhães Claudino • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
Lousã
Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"
por Tiago Palma • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
Leiria
Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"
por Henrique Magalhães Claudino • 30 Janeiro 2026
Carregue para ler
Pedrógão Grande
Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo". O marido, 77 anos, caiu e ficou "a tremer, a tremer, a tremer"
por Tiago Palma • 29 Janeiro 2026
Carregue para ler