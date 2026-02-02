Como anjos, pedreiros, refugiados alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios onde "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

Henrique Magalhães Claudino | Tiago Palma
Há 2h e 38min
Painel
  1.  

São gente anónima que salvou gente anónima que lamenta ter ficado anónima de apoio e socorro das autoridades durante a tempestade. São anónimos que se salvaram entre si, um deles até levou um ralhete do patrão por ter faltado ao emprego enquanto praticava o heroísmo anónimo. Que já não é mais anónimo: reportagens CNN Portugal no país devastado, sem luz, sem água, com medo ou pior - "terror mesmo". Porque "isto foi um furacão", "o fim do mundo"

Tempestade Kristin
REPORTAGENS CNN PORTUGAL
 
Marinha Grande

"O senhor José Carvalho é o anjo da nossa rua": salvou a casa do padre, a do fadista e a de mais uns quantos. Teve de faltar ao emprego, o patrão "ralhou-lhe"

por Tiago Palma • 02 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
COIMBRA

Nas margens do Mondego teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

por Henrique Magalhães Claudino • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
Soure

"Aqui ando sozinho": este homem está em cima do telhado e como ele há mais

por Tiago Palma • 01 Fevereiro 2026
Carregue para ler
 
FERREIRA DO ZÊZERE

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

por Henrique Magalhães Claudino • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Lousã

Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"

por Tiago Palma • 31 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Leiria

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

por Henrique Magalhães Claudino • 30 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
Pedrógão Grande

Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo". O marido, 77 anos, caiu e ficou "a tremer, a tremer, a tremer"

por Tiago Palma • 29 Janeiro 2026
Carregue para ler
 
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

"É uma sensação muito estranha estar dentro de casa e ver que o telhado está a ir embora"

por Henrique Magalhães Claudino • 29 Janeiro 2026
Carregue para ler
Temas: Tempestade Kristin Estragos danos seguro Reportagens

Reportagens

11:01

"Começaram a disparar. O meu pai saiu da barbearia e foi logo morto": o dia em que os mineiros de Aljustrel se revoltaram contra a escravatura do Estado Novo

23 abr 2024, 21:53
09:45

Da Cova da Moura para uma startup que pode mudar a indústria eólica a nível mundial: conheça António Pedro

27 mar 2024, 12:46
08:24

Conheça a coleção de crânios estudados pelo professor Egas Moniz

8 mai 2023, 15:16
22:50

"O Extraordinário Mundo dos Ruivos"

17 jan 2022, 22:00
Mais Reportagens

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

Ontem às 16:31

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49