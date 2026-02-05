Para Idalina, "aquilo foi morte". Quando José chegou, ele assustou-se com o que viu

Tiago Palma , texto e fotos
Há 2h e 5min
Reportagem: Tempestade Kristin em Alvaiázere (PARTE 2)

KRISTIN • REPORTAGEM || Idalina Mendes, 60 anos e osteoporose de último grau desde os 40, estava sozinha em Lagos, Alvaiázere, quando o vento começou a empurrar-lhe a casa. José, também Mendes, estava em Lisboa, veio como pôde porque o caminho que encontrou "era uma miséria, era tudo para um lado e para o outro, por cima da estrada, das casas". E a casa deles está agora a desfazer-se devagar, ainda assim: ofereceram um quarto a um casal cuja casa se desfez toda. Não é caridade, é a comunidade a funcionar por dentro no momento em que tudo o resto funciona mal - e em que a ajuda de fora demora dias a vir. Quando vem

A tempestade deixou o nome de Alvaiázere no chão, como se o vento tivesse decidido que a primeira coisa a cair tinha de ser a palavra.

A placa ficou ali, atravessada por ramos e agulhas de pinheiro, com “Alvaiázer” sem E e à volta o resto do alfabeto da Kristin: madeira partida, troncos tombados uns sobre os outros, casca arrancada a vivo, sinais de trânsito deitados na erva, a encosta a olhar para a vila lá em baixo com aquela serenidade que só aparece depois de uma violência grande. À chegada, além do que se vê há o que se ouve, um rumor insistente de serração, máquinas e mãos a abrir caminho, a transformar árvores em toros, a empilhar o que ontem ainda fazia sombra. A catástrofe começa assim, num gesto simples do vento, deitar ao chão uma palavra inteira e obrigar uma terra a recomeçar pela linguagem.


No centro, a destruição tem forma administrativa e tem pressa. O edifício dos correios ficou completamente destapado e já se reergue, materiais em pilha, andaimes improvisados, a sensação de que a normalidade se monta como se monta um telhado. As telhas voltam aos sítios onde cabem, uma a uma, como se a casa pedisse o encaixe certo. As lonas multiplicam-se e a vila parece coberta por uma pele emprestada. O município tenta fornecer telhas e lonas, mas a ajuda vem com pequenas condições que, na urgência, se tornam quase rituais: é preciso “procuração” da junta, é preciso levar uma telha caída para que se encontre outra nova que encaixe, é preciso medir a lona ao metro, oito metros de largo, e mesmo assim faltam telhas, faltam lonas, faltam braços.

A improvisação entra onde a logística não chega. Há guarda-chuvas em telhados, abertos e presos ao que for possível, um círculo de tecido a fazer de cobertura onde antes havia certezas. Há chapas retorcidas, barracões abatidos, um estilhaço metálico aqui, outro ali, e no meio disto tudo ainda há árvores carregadas de fruto, laranjeiras com as laranjas intactas, como se a natureza tivesse dois calendários, um para o vento e outro para a vida.

No pavilhão desportivo acolhem-se desalojados da Kristin, um abrigo que cheira a transição, gente a dormir enquanto a casa deixa de ser casa. Nas juntas de freguesia do concelho juntam-se idosos com contas na mão e medo nos olhos, gente que quer pagar água e luz mesmo não tendo água e luz, por receio do corte quando tudo regressar. A resposta encosta-os a uma parede invisível: o sistema está em baixo, não se consegue fazer ali. Ao lado, jovens procuram sinal, procuram internet, procuram um traço mínimo de rede para avisar alguém, para trabalhar, para existir, e alguns encontram porque certas juntas têm Starlink e, por momentos, a modernidade funciona como um gerador invisível numa terra às escuras. O quotidiano reorganiza-se assim, entre o receio de uma fatura futura e a procura de um ponto de rede que não caia.

Saímos do centro e seguimos para Lagos, povoação de Alvaiázere que ainda pede um caminho de serra. E quanto mais entramos mais a paisagem mostra a força com que foi tocada, árvores arrancadas, ramos grandes encostados à berma, marcas no asfalto de uma limpeza apressada, cabos frouxos a descerem de postes, negros e enrolados, como cordas largadas a meio de uma fuga. Numa estrada, uma barreira amarela atravessa o caminho e os fios caídos desenham uma espécie de teia no chão, e um veículo passa devagar, a contornar o obstáculo com uma prudência que o vento ensinou.

Em Lagos, a casa de Idalina Mendes e José Mendes tem paredes cor de tijolo e duas portas escuras alinhadas, estores fechados, uma grade branca a separar o quintal da rua. À frente, a calçada está suja de folhas e ramos e pequenos pedaços de telha. Ali, o estrago não é uma fotografia, é um inventário diário.

Entramos e a primeira sensação é o peso da humidade, um cheiro que não se limita ao nariz, instala-se na roupa, no reboco, na madeira. Não há luz. A casa como era ficou interrompida e agora a vida cabe quase toda numa divisão de baixo, uma espécie de salão que se aproxima de cave, o lugar para onde empilharam o que puderam salvar. A sala tornou-se quarto e armazém e corredor, cama montada no centro, sacos e caixas, roupa em cima de tudo, uma mesa com toalha azul, objetos espalhados, um cesto de laranjas pousado como se fosse um gesto de insistência e o resto organizado por urgência, como se a casa tivesse aprendido a caber em si mesma.

Idalina guia-nos por dentro com a atenção de quem aprendeu a andar sem confiar no chão, um passo, outro passo, a procurar onde não escorrega, a andar de bacia em bacia, a ver o que já encheu, o que está a meio, o que pode transbordar a qualquer momento. Em certas divisões, o soalho e as cerâmicas refletem a luz como se fossem espelhos e no chão há alguidares e bacias alinhados para apanhar a pingadeira, recipientes de tamanhos diferentes a fazer de teto provisório. A coreografia é simples e repetitiva, e por isso é brutal: pôr, esperar, ouvir, esvaziar, voltar a pôr, porque a casa agora pede isso, pede vigília.


E é no agora que a voz de Idalina abre a madrugada. Idalina tem 60 anos. Osteoporose de último grau desde os 40, a perna partida, duas operações, e uma mãe com Alzheimer num lar, para onde foi obrigada a levá-la depois de partir a perna. Quando chega à noite da Kristin, a voz não procura metáforas. “Aquilo é morte, para mim foi a morte.” E logo a seguir, sem se proteger: “Só pensei em morrer”.

Nessa noite esteve sozinha. José, marido e militar, 60 também, estava em Lisboa, em Belas. Ela ficou no quarto, do lado da janela, com a casa a mudar de som por dentro, a ouvir a casa a ser empurrada pelo vento. “Fiquei ali estática, sentada na cama.” A porta principal empanou e o medo ganhou forma de ferragem. “Eu queria abrir a porta, não conseguia.” Quando se levanta, já não é a casa de sempre. “Levantei-me e estava ali um rio de água, praticamente.” A água entra direto, sem intervalo, noite inteira, e os barulhos vêm em ondas, lá em cima e cá dentro, chapas a bater, telhas a desencaixar, e depois aquilo que ela enumera como quem aponta para os ruídos, para que não pareçam imaginação. “Era o grelhador, era aquele barracão.” Ela fica ali, sentada, imóvel, porque “uma pessoa não podia sair”. Do outro lado, José tenta fazer o gesto básico de qualquer pessoa: ligar. Só que não há, e a repetição começa aí, como se fosse um refrão feio. “Foi ligar, ligar, ligar.” E a resposta, sempre a mesma, sempre a cair: “Não há comunicações, não há nada”. A ansiedade não fica só em Lisboa. Cresce no tempo que ele demora a chegar.

E cresce também do lado de fora, onde a família está longe. Os dois filhos estão na Holanda. “Os filhos depois também ficam preocupados.” Durante dias, não há maneira. Quando a rede dá um pouco, dá por instantes, dá como se fosse emprestada. “Só consegui ligar para o meu filho ao fim de uma semana.” E quando finalmente conseguem, a conversa fica ali, curta, contida, como se fosse preciso proteger quem está longe do que se vê aqui dentro. “A gente está o mais possível bem.” O sinal aparece onde aparece. Às vezes é preciso sair, ir até onde a rede ainda pega, e voltar, como se falar com os filhos fosse mais uma coisa a resolver na lista das coisas que a tempestade deixou.

Quando José finalmente regressa, a chegada não é épica, é lenta e perigosa. José traz a A13 à boca como quem traz um mapa de obstáculos. “A autoestrada, a A13, era uma miséria.” E depois a enumeração, que tem o ritmo de quem ainda está a ver: troncos, árvores, estradas onde não se passa, e a vila a aparecer como um choque. “Quando entrei aqui na vila até me assustei.” O que o assusta é a escala. “Era eucaliptos, era sobreiros, era tudo para um lado e para o outro, por cima da estrada, das casas.”


José chega na quinta-feira à noite, perto das 22:00, e chega às escuras. “Já não havia luz.” Vê pouco, quase nada. O primeiro contacto com a casa acontece por relato, por boca de Idalina e por fotografias que ela vai mostrando como quem prova o que não dá para acreditar. No outro dia, ainda com a casa a meter água, levanta-se às cinco da manhã e volta para Lisboa porque está em trabalho e não pode faltar. Só na sexta-feira à noite é que regressa para ficar. Com a claridade inteira e a degradação a avançar, a ideia finalmente assenta. “Só comecei a interiorizar isso no sábado.” A partir daí, a frase muda de tom, fica prática, fica dura. “Isto não é só pôr telhas.” A água já entrou, a madeira começa a apodrecer, os móveis puxam humidade para dentro de si e a casa vai-se desfazendo devagar, mesmo quando lá fora parece que o vento já passou.

A casa confirma o que ele descreve. No sótão, o telhado abre-se em falhas por onde entra luz fria, ripas expostas, telhas deslocadas e janelas pequenas a recortar um céu que agora entra na casa. No chão do desvão há objetos pousados à pressa e água acumulada. Noutro canto, um candeeiro de lágrimas, cristais compridos a refletirem a claridade que entra pelas brechas, delicadeza suspensa num lugar ferido, como se ainda existisse um tempo antigo ali dentro e ninguém quisesse mexer nele.

No piso de cima, sobreviveu um pequeno quarto. E esse quarto não ficou para eles. Ficou para um casal a quem alugavam uma das casas antigas que recuperaram ali ao lado, gente que, com o telhado mais ferido e a água a entrar, ficou sem sítio. José encosta a frase ao gesto, sem dramatismo. “Tivemos de os trazer e oferecemos aquele quarto para eles estarem com dignidade, para dormirem, para descansarem.” Idalina segura a regra como quem segura um compromisso. “Continuamos a oferecer.” Não é caridade. É comunidade a funcionar por dentro no momento em que tudo o resto funciona mal.

Eles próprios descem com a casa às costas e fecham-se nesta divisão de baixo, onde se come, se dorme, se cozinha, se espera. E aquilo que ainda há no piso de cima fica a uma distância estranha, quase proibida. Idalina lembra uma outra cozinha, que ficou comprometida, lembra o teto a cair e a frase sai como confissão prática, sem drama. “Olha, nem sei como é que está, porque eu já nem vou lá para cima.”

A divisão de baixo também não é abrigo confortável. Idalina aponta a idade da casa, aponta a forma como o frio entra como se tivesse chave. “Isto é do tempo dos meus pais.” E depois insiste no que se sente, não no que se explica. “Isto tem muita aragem.” O corpo responde como pode, roupa em cima de roupa, camadas que substituem paredes, e a imagem é tão simples que quase dói. “Ando com dois pares de meias, ando aqui com um monte de roupa.”


O gerador entra como valia e como disciplina. José insiste que foi um golpe de sorte. “Tive uma sorte bestial em arranjar um na sexta-feira, quase às cinco horas.” Em Lisboa já não havia nada para trazer. “Estava tudo esgotadíssimo.” Há uma frase dele que explica o interior, não da casa mas do país, melhor do que qualquer análise sociológica. “Está tudo esgotado em todo o lado.” Lonas, oleados, geradores. E mesmo que houvesse, falta outra coisa. “Aqui no interior já nem contamos com mão-de-obra.” Depois vem a imagem que fica, meio amarga, meio fatual. “Isto está completamente deserto.” E quando fala das pessoas que restam, encontra uma definição que mete a idade e o tempo numa só palavra. “A maior parte é da faixa etária dos pré-digitais para cima.”

A água, pelo menos, ainda corre da torneira. José aponta isso como quem aponta uma tábua no meio do resto. “É de torneira, por enquanto.” E repete, como se fosse preciso garantir a frase. “Por enquanto.” A eletricidade é outra história. “Já há luz aqui na iluminação pública, mas ainda não chega à nossa casa.” Frentes diferentes, trabalhos diferentes, o atraso a cair sempre no mesmo sítio. E a preocupação muda de eixo. Não é só ficar sem luz. “Estamos a preocupar-nos é com a água enorme que está a entrar na nossa casa.”

Quando José recua para tentar entender o que falhou, não procura culpados pequenos. Procura padrão. “Desde os incêndios, desde catástrofes que apareceram cá no nosso país, a história repete-se.” E encosta a crítica ao tempo, que é o que custa quando se está com a casa aberta. “É preciso passar dois, três dias, e depois é que aparece alguém a bater à porta.” O resto vem logo, a centralização, os recursos curtos, e a sensação de que a ajuda chega sempre em ondas atrasadas. “Acho que estamos um bocadinho desprotegidos. Um bocadinho não; estamos desprotegidos, estamos esquecidos.”


A ansiedade, em Idalina, não é só uma ideia. É corpo. É dor. A dor vem de trás, da osteoporose e da perna, e vem do que a casa passou a exigir: subir e descer, ir buscar baldes, esvaziar alguidares, andar atrás da água como se a água tivesse relógio. Ela diz isso sem floreados. “Chego à hora do almoço e ou tenho de me deitar ou tenho de ir para um lado qualquer porque eu não aguento, é tanta dor.” Depois vem o resto, o medo a querer mandar mais do que a dor, a vontade de não ter de subir a dose, de não ter de ir buscar mais “calma” em comprimidos, e por isso precisa de sair, nem que seja para tomar um café de máquina, só para distrair. “Mesmo que não seja com tanta intensidade, a pessoa já tem aquilo na cabeça.” E a conclusão fica simples, de sobrevivência. “Se for preciso ir dormir para Alvaiázere, para um lado qualquer, eu vou. Não quero viver isto novamente.”

Há um detalhe que parece pequeno e afinal organiza o quotidiano inteiro: o café. No fim da conversa, eles oferecem café como quem oferece uma pausa numa casa onde tudo é água e espera. Para isso, ligam o gerador apenas o tempo necessário para acordar a máquina. O ruído enche a casa como se fosse uma visita indesejada. O café sai. E a regra vem logo a seguir, dita sem dramatismo, dita como quem aprendeu a contar o combustível como se conta o tempo. “Ligamos só para o café, depois desliga-se logo.” O combustível é contado como se fosse tempo e o tempo aqui é sempre curto.

Quando a conversa fecha, não fecha com moral. Fecha com necessidade. Eles saem para procurar combustível onde houver. Idalina precisa de sair para não ficar ali fechada. A casa fica para trás, empilhada, húmida, vigilante, com os alguidares no chão e a lareira a tentar secar o que consegue, e nós ficamos com a sensação de que a tempestade ainda está ali, não no vento mas na memória e na antecipação.

Lá fora, a vila recompõe-se como pode: lonas nos telhados, filas curtas nas juntas, gente à procura de um pagamento que o sistema não deixa fazer, jovens à caça de rede, o pavilhão a servir de cama. E quando regressamos ao princípio, a placa caída volta a impor-se. “Alvaiázer”, ainda sem E, está no chão, rodeado de ramos, e a palavra já não é só nome. É a porta que empana, a casa que mete água, “um rio de água” a atravessar o interior, o gerador ligado apenas o tempo de um café, um casal separado por dias sem comunicações. E a frase de José fica a bater no resto, simples e dura. “Estamos desprotegidos, estamos esquecidos.”

 

MAIS REPORTAGENS
TEMPESTADE KRISTIN
 
Alvaiázere

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

por Tiago Palma • 04 de fevereiro de 2026
Carregue para ler
 
Batalha

Estas pessoas juntaram-se à entrada da mata, vestiram "camuflados e roupa preta": "Objetivo: apanhar em flagrante quem andava a roubar" geradores

por Henrique Magalhães Claudino • 03 de fevereiro de 2026
Carregue para ler
 
Marinha Grande

"O senhor José Carvalho é o anjo da nossa rua": salvou a casa do padre, a do fadista e a de mais uns quantos. Teve de faltar ao emprego, o patrão "ralhou-lhe"

por Tiago Palma • 02 de fevereiro de 2026
Carregue para ler
 
COIMBRA

Nas margens do Mondego teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

por Henrique Magalhães Claudino • 01 de fevereiro de 2026
Carregue para ler
 
Soure

"Aqui ando sozinho": este homem está em cima do telhado e como ele há mais

por Tiago Palma • 01 de fevereiro de 2026
Carregue para ler
 
FERREIRA DO ZÊZERE

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

por Henrique Magalhães Claudino • 31 de janeiro de 2026
Carregue para ler
 
Lousã

Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"

por Tiago Palma • 31 de janeiro de 2026
Carregue para ler
 
Leiria

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

por Henrique Magalhães Claudino • 30 de janeiro de 2026
Carregue para ler
 
Pedrógão Grande

Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo". O marido, 77 anos, caiu e ficou "a tremer, a tremer, a tremer"

por Tiago Palma • 29 de janeiro de 2026
Carregue para ler
 
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

"É uma sensação muito estranha estar dentro de casa e ver que o telhado está a ir embora"

por Henrique Magalhães Claudino • 29 de janeiro de 2026
Carregue para ler
Temas: Tempestade Kristin Alvaiázere Maçãs de Dona Maria Reportagem

Relacionados

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

José é, para os vizinhos da Rua do Pinheiro Manso, um herói: salvou-lhes as casas na tempestade. É picheleiro, poeta, cardíaco e crente

“Aqui ando sozinho”: este homem está em cima do telhado e como ele há mais

Tina "estava sozinha, a amar a Deus", mas entretanto quem lhe apareceu foi "o diabo"

Aida Encarnação, 74 anos, achou que era "um fim do mundo", sentiu "terror, terror mesmo". O marido, 77 anos, caiu e ficou "a tremer, a tremer, a tremer"

País

Polícia Judiciária detém mulher com mais de 15 mil doses de droga na ilha do Faial

Há 7 min
03:18

"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"

Há 31 min

Dez distritos sob aviso laranja por causa da agitação marítima

Há 46 min
06:54

"A minha população nega-se a vir votar. Já me disseram que vão bloquear as portas para não deixar que existam eleições"

Há 55 min
Mais País

Mais Lidas

Roubou um gerador em Leiria mas acabou apanhado porque não tirou o GPS do aparelho

Ontem às 18:36

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

3 fev, 17:38

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

Ontem às 13:26

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

3 fev, 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

3 fev, 15:56

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

3 fev, 17:57

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

Ontem às 10:52

Ricardo, pessoa com deficiência; Maria Adélia, 72 anos: vivem há oito dias sob a luz de um candeeiro a petróleo (que acabou). E há "gente que finge que vem ajudar e depois rouba"

Ontem às 08:00

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

3 fev, 18:23

Garcia Pereira invoca ligações a "1143" e retirada de cartazes para pedir extinção do Chega

Ontem às 12:16

Exclusivo: irmão do chefe de gabinete de Montenegro foi nomeado consultor coordenador. Há um ano era estagiário e vai ganhar 4.400 euros

Ontem às 21:47

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Ventura continua a encurtar distância, Seguro continua destacado à frente

Ontem às 20:44