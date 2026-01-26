Depois da Ingrid, é a vez da tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Há 1h e 15min

Vários distritos vão estar sob aviso laranja devido a chuva forte e agitação marítima

Portugal continental começa a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima, a partir do início desta manhã no Minho e Douro Litoral.

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se depois, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, “e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê a partir desta segunda-feira “períodos de chuva, persistente e por vezes forte”, que na terça-feira passam “a regime de aguaceiros, “que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada”.

Além disso, a partir de terça-feira de manhã prevê-se “queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e na serra de S. Mamede”.

O vento também irá soprar mais forte a partir desta segunda-feira, “com rajadas até 80 km/h [quilómetros por hora] no litoral oeste e até 100 km/h nas terras altas”.

O IPMA refere ainda que estão previstas ondas com quatro a cinco metros na costa ocidental, que irão aumentando, podendo atingir 12 metros de altura máxima a partir de terça-feira à tarde.

Devido à passagem da depressão Joseph por Portugal continental, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases sob aviso laranja nos próximos dias.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja abrangerá agitação marítima em dez destes distritos – a exceção é Vila Real, cujo aviso laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

Para hoje, o IPMA emitiu ainda aviso laranja de agitação marítima para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, alertando para ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Hoje estão também em vigor avisos amarelos por precipitação para Évora, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Portalegre.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Para segunda-feira, o IPMA colocou sob aviso laranja, devido à previsão de precipitação, os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.

O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Elevado para vermelho aviso para grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou domingo para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até dez metros de altura.

O IPMA já tinha colocado os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) do arquipélago açoriano sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima.

Num novo comunicado emitido no domingo à noite, o IPMA colocou o grupo Ocidental sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de segunda-feira e as 18:00 de terça-feira, devido à agitação marítima, com "ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros".

Para o grupo Central do arquipélago açoriano foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 03:00 e as 20:00 de terça-feira, devido às previsões de "ondas de noroeste (NW) até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima".

Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) o IPMA tinha emitido aviso amarelo devido ao vento e à agitação marítima.

No novo aviso, o IPMA eleva para laranja os avisos emitidos para aquelas duas ilhas.

Assim, as ilhas de São Miguel e Santa Maria estarão sob aviso laranja devido ao vento (direção de oeste (W) até 110 quilómetros/hora) entre as 09:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira.

Já o aviso laranja, por causa das previsões de agitação marítima, com "ondas de noroeste (NW) até oito metros de altura significativa", vai vigorar entre as 00:00 de terça-feira e as 09:00 de quarta-feira.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a influência da depressão Joseph prolonga-se pelos próximos dias.

"Embora o seu núcleo esteja localizado a uma distância significativa do arquipélago, prevê-se que a sua influência se estenda à região, provocando um agravamento do estado do tempo, em especial do vento e da agitação marítima", refere o IPMA, no seu mais recente comunicado.