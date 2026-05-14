Descida da "alta pressão" no Atlântico abre a porta ao "ar quente" do Mediterrâneo e Norte de África. E por isso teremos calor até ao final de maio

Há 1h e 34min

A subida das temperaturas será mais significativa a partir de dia 20 de maio e vai prolongar-se até aos dias 25/26, podendo mesmo estender-se até ao final do mês

Depois de dias de chuva e baixas temperaturas, o cenário para as próximas semanas é de calor, segundo o climatologista Mário Marques, que aponta para uma melhoria progressiva do estado do tempo no território nacional.

“Poderemos ter durante a próxima semana uma situação de grande estabilidade”, começa por apontar Mário Marques, sublinhando que as temperaturas poderão chegar aos 30 graus e até ultrapassar esta marca em algumas regiões.

“Em alguns locais historicamente mais quentes, os 30 graus poderão ser ultrapassados”, sublinha, acrescentando que teremos, a partir deste fim de semana, “temperaturas acima da média, a rondar os 4 a 5 graus acima do normal”.

Mário Marques explica que a subida das temperaturas prevista para os próximos dias resulta de uma alteração no posicionamento da área de alta pressão no Atlântico. Segundo o climatologista, Portugal ainda deverá sentir algum tempo fresco até meados do mês, devido a um fluxo de noroeste associado à Europa Central e Ocidental, mas a situação deverá mudar gradualmente.

“Não vai ser uma mudança repentina, mas sim gradual. O anticiclone dos Açores está neste momento mais a norte e está a desviar as massas de ar vindas do Atlântico, o que tem provocado frio e chuva em várias zonas da Europa", explica. No entanto, acrescenta, "essa área de alta pressão vai descer gradualmente e estender-se em crista até ao Mediterrâneo, permitindo depois a entrada de ar quente vindo do Mediterrâneo e do Norte de África, sensivelmente a partir do dia 20”, esclarece também o climatologista, salientando que "até essa data teremos tempo com alguma frescura".

O especialista acredita que este padrão de estabilidade poderá prolongar-se pelo menos até aos dias 25 ou 26 e até mesmo estender-se ao final do mês. Apesar da possibilidade de ocorrer “um episódio ou outro” de precipitação fraca no noroeste do país, Mário Marques considera que o cenário dominante será de estabilidade atmosférica.