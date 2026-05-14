Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Descida da "alta pressão" no Atlântico abre a porta ao "ar quente" do Mediterrâneo e Norte de África. E por isso teremos calor até ao final de maio

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 34min

A subida das temperaturas será mais significativa a partir de dia 20 de maio e vai prolongar-se até aos dias 25/26, podendo mesmo estender-se até ao final do mês

Depois de dias de chuva e baixas temperaturas, o cenário para as próximas semanas é de calor, segundo o climatologista Mário Marques, que aponta para uma melhoria progressiva do estado do tempo no território nacional.

“Poderemos ter durante a próxima semana uma situação de grande estabilidade”, começa por apontar Mário Marques, sublinhando que as temperaturas poderão chegar aos 30 graus e até ultrapassar esta marca em algumas regiões.

“Em alguns locais historicamente mais quentes, os 30 graus poderão ser ultrapassados”, sublinha, acrescentando que teremos, a partir deste fim de semana, “temperaturas acima da média, a rondar os 4 a 5 graus acima do normal”.

Mário Marques explica que a subida das temperaturas prevista para os próximos dias resulta de uma alteração no posicionamento da área de alta pressão no Atlântico. Segundo o climatologista, Portugal ainda deverá sentir algum tempo fresco até meados do mês, devido a um fluxo de noroeste associado à Europa Central e Ocidental, mas a situação deverá mudar gradualmente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Não vai ser uma mudança repentina, mas sim gradual. O anticiclone dos Açores está neste momento mais a norte e está a desviar as massas de ar vindas do Atlântico, o que tem provocado frio e chuva em várias zonas da Europa", explica. No entanto, acrescenta, "essa área de alta pressão vai descer gradualmente e estender-se em crista até ao Mediterrâneo, permitindo depois a entrada de ar quente vindo do Mediterrâneo e do Norte de África, sensivelmente a partir do dia 20”, esclarece também o climatologista, salientando que "até essa data teremos tempo com alguma frescura".

O especialista acredita que este padrão de estabilidade poderá prolongar-se pelo menos até aos dias 25 ou 26 e até mesmo estender-se ao final do mês. Apesar da possibilidade de ocorrer “um episódio ou outro” de precipitação fraca no noroeste do país, Mário Marques considera que o cenário dominante será de estabilidade atmosférica.

Temas: Temperaturas Fenómenos Extremos El niño Previsões Calor Portugal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Descida da "alta pressão" no Atlântico abre a porta ao "ar quente" do Mediterrâneo e Norte de África. E por isso teremos calor até ao final de maio

Há 1h e 34min
05:15

O calor está a caminho de Portugal: temperaturas podem mesmo ultrapassar os 30 graus

Há 3h e 50min

Chuva, trovoada e granizo colocam 11 distritos sob aviso amarelo

11 mai, 10:28

Só há um distrito a fugir ao aviso amarelo devido ao vento e à chuva

9 mai, 16:52
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

"Olho por olho": Arábia Saudita lançou vários ataques secretos contra o Irão

Ontem às 13:11

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Cruzeiro com mais de 1.700 pessoas retido em Bordéus após morte de passageiro e suspeita de epidemia de gastroenterite

Ontem às 12:31

NATO ativa alertas e Ucrânia diz que está "em curso" um dos maiores ataques da Rússia

Ontem às 16:50

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

Jogo do título: Al Nassr 1-1 Al Hilal (resultado final)

12 mai, 19:08