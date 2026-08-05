Temperaturas sobem e colocam dezenas de concelhos em risco máximo de incêndio

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 26min
Incêndio em Valpaços (Pedro Sarmento Costa/Lusa)
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A cidade mais quente será Castelo Branco, com 36 graus, Lisboa vai chegar aos 29 graus, Porto aos 24 e Faro aos 33

Uma dezena de concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Santarém e Faro enfrentam esta quarta-feira perigo máximo de incêndio, num dia em que a temperatura máxima no interior do país vai subir.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão cerca de 80 concelhos do dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Beja e Faro.

Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA espera para esta quarta-feira subida da temperatura máxima no interior do país e no sotavento algarvio e uma pequena descida na faixa costeira ocidental. Está igualmente previsto vento por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso.

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A cidade mais quente será Castelo Branco, com 36 graus, Lisboa vai chegar aos 29 graus, Porto aos 24 e Faro aos 33. As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Guarda) e os 21 graus (Faro).

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Meteorologia

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