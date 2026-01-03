De "The Pitt" a Agatha Christie, passando pelo regresso aos ecrãs de Michael J. Fox: estas são as séries que vão estrear este ano

3 jan, 18:00

Agora que já terminou "Stranger Things", estamos prontos para as novidades de 2026

"The Pitt"

2.ª Temporada - HBO Max - 8 de janeiro

Foi uma das séries mais aclamadas de 2025 e venceu cinco Emmys - para melhor série dramática, elenco e os atores Noah Wyle (o protagonista, dr. Robby), Katherin LaNasa e Shawn Hatosy. A ação passa-se no Hospital Pittsburgh Trauma Medical Center, onde médicos e enfermeiros respondem aos casos urgentes e tentam conciliar o trabalho com as suas vidas pessoais. Com uma particularidade: acompanhamos a ação praticamente em tempo real, uma vez que cada episódio corresponde a uma hora do turno. Nesta segunda temporada, estamos no caos de 4 de julho, com os efeitos de fogos de artifício, churrascos em família e festas com excesso de álcool. E com a chegada ao hospital de uma nova médica, interpretada por Sepideh Moafi.

"The Night Manager" - "O Gerente da Noite"

2.ª Temporada - Prime Video - 11 de janeiro

Dez anos depois da primeira temporada, Tom Hiddleston e Olivia Colman estão de volta com esta série baseada num romance de espiões de John Le Carre. A nova temporada acompanha o enigmático e mundano oficial dos serviços secretos Jonathan Pine, interpretado por Hiddleston, até à Colômbia, onde ele se infiltra numa conspiração. No elenco encontramos também Diego Calva, Camila Morrone, Indira Varma, Paul Chahidi e Hayley Squires. O ator Hugh Laurie regressa apenas como convidado.

"Industry"

4.ª Temporada - HBO Max - 11 de janeiro

O drama financeiro criado por Mickey Down e Konrad Kay está de volta à HBO. A série acompanha a vida pessoal e profissional de um grupo de jovens licenciados que se juntam ao Pierpoint & Co, um prestigiado banco de investimentos em Londres. Entre os atores principais estão Myha'la, Marisa Abela, Sagar Radia e Ken Leung. A nova temporada também contará com o regresso de Kit Harington e Miriam Petche, além de novos membros do elenco, como Max Minghella, Kal Penn, Kiernan Shipka e outros.

"A Knight of the Seven Kingdoms"

Estreia - HBO - 18 de janeiro

Depois de “House of the Dragon”, a HBO prepara-se para revelar o segundo spin-off do fenómeno cultural que foi “Game of Thrones” com “A Knight of the Seven Kingdoms”. A partir das "Novelas de Dunk e Egg" do autor George R.R. Martin, esta série acompanha Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro rebelde interpretado por Peter Claffey, e o seu jovem escudeiro Targaryen (*Egg") interpretado por Dexter Sol Ansell. Ainda não estreou e já sabemos que a série foi renovada para a 2.ª temporada, com estreia prevista para 2027.

A propósito, a terceira temporada de "House of the Dragon" também está prevista para 2026.

"Seven Dials" - "Os Sete Relógios"

Estreia - Netflix - 26 de janeiro

Já tínhamos saudades de um enigma de Agata Christie. Ambientada em 1925, numa luxuosa casa de campo inglesa, esta série é uma nova adaptação em três partes do clássico "The Seven Dials Mystery". Mia McKenna-Bruce assume o papel principal, ao lado de Martin Freeman, Corey Mylchreest e Nabhaan Rizwan, entre outros.

"Shrinking" - "Terapia Sem Filtro"

3.ª Temporada - Apple TV - 28 janeiro

Jason Segel e Harrison Ford são dois dos protagonistas desta série que estreou em 2023 e vai já na sua terceira temporada. Segel interpreta um terapeuta em luto que decide quebrar as regras éticas e envolver-se drasticamente na vida dos seus pacientes. Jessica Williams, Christa Miller e Michael Urie são outras das estrelas do elenco que, nesta nova temporada, terá as participações especiais de Jeff Daniels e Michael J. Fox - esta uma participação realmente especial, uma vez que o ator que sofre de Parkinson aparece a brincar com a sua própria condição.

"Bridgerton"

4.ª temporada - Netflix - 29 de janeiro

A quarta temporada de "Bridgerton" volta a sua atenção para Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que se vê cativado por uma misteriosa rapariga no baile de máscaras: a sua Cinderela é Sophie Baek (interpretação de Yerin Ha). Os primeiros quatro episódios chegam à Netflix a 29 de janeiro e a segunda parte estará disponível a 26 de fevereiro.

E muito mais...

"Rooster", a série com Steve Carell, chega em março à HBO Max. É uma das estreias do ano que mais curiosidade tem gerado. Trata-se de uma comédia ambientada num campus universitário que se centra na complicada relação de um autor (Steve Carell) com a sua filha (Charly Clive).

Na Apple TV, está já marcada a estreia da segunda temporada de "Your Friends and Neighbours" para 3 de abril. Jon Hamm, Olivia Munn e James Marsden são os principais intérpretes desta série dramática.

Em abril, estreia a muito aguardada terceira temporada de "Euphoria", na HBO, depois de um interregno de quatro anos. Muita coisa aconteceu desde então: com os atores já mais velhos (e hoje em dia já estrelas de cinema), a série pula o ensino médio para mostrar como as personagens principais se estão a adaptar à vida adulta. Com Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Zendaya.

Em 2026, teremos ainda uma nova (e provavelmente última) temporada de "Hacks" na HBO, a quinta temporada da premiada "The Bear" (Disney +), estrelada por Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, a terceira temporada da comédia romântica "Nobody Wants This", na Netflix, e, muito provavelmente, lá para o outono, a sexta temporada de "Slow Horses" (Apple TV).