Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Há muitas formas de chegar ao trabalho". Governo rejeita recomendar teletrabalho devido à crise de petróleo

Agência Lusa , CM
Há 40 min
Maria da Graça Carvalho (TIAGO PETINGA/LUSA)

Ministra da Energia assume que questão não está "sequer" em discussão entre o Executivo

O Governo escusou-se esta sexta-feira a recomendar teletrabalho ou a redução das viagens de avião para diminuir a procura, dada a atual crise de petróleo, assegurando combustível da aviação até final de agosto e planos B e C para depois.

“A questão do teletrabalho, para nós, não está ainda em cima da mesa. Há muitas formas de chegar ao trabalho e não estamos sequer a discutir ainda essa questão”, afirmou a ministra da Energia, Maria da Graça Carvalho.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas após uma intervenção na sessão do Conselho da Diáspora, a governante salientou que também não existe recomendação para reduzir as viagens de avião – sendo estas duas recomendações da Agência Internacional de Energia –, vincando que “as pessoas têm o direito às suas férias e às viagens”, quando se aproxima o verão.

“Temos uma grande diáspora que tem direito a viver a família e gosta de regressar a Portugal […] e o turismo é 15% do nosso PIB, mas também individualmente, as pessoas gostam de viajar, faz parte de aumentar a sua cultura, e eu não queria estar aqui a fazer uma recomendação a evitar, para já”, elencou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com a Maria da Graça Carvalho, no caso da Galp e da Repsol, o combustível da aviação (jetfuel) “está assegurado até ao fim de agosto e […] se a guerra se intensificar, […] têm planos para a importação de 20%”.

“Têm planos B e C […] e pode continuar a não haver problema, mas é mais problemático porque o efeito destas crises são cumulativas. Vamos ter esperança que acabe antes de agosto”, disse, aludindo à guerra do Irão causada pelos ataques norte-americanos e israelitas e consequente resposta iraniana.

“Portanto, vamos tentar que não seja preciso fazer reduções. Nós temos um plano de eficiência energética em muitas coisas”, apontou ainda.

No final de abril, a Comissão Europeia divulgou um conjunto de medidas para fazer face aos elevados preços da energia, incluindo apoio direcionado a consumidores e empresas, possíveis reduções fiscais e ajustes de tarifas e utilização de instrumentos de mercado e reservas estratégicas.

Na altura, Bruxelas recuou e não apresentou recomendações para reduzir o consumo energético, como recurso ao teletrabalho ou alternativas ao avião e carro, mas garantiu que “continua claramente” a incentivar a UE a fazer tal redução.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Num rascunho anterior consultado pela Lusa, Bruxelas sugeria que os países da UE promovessem pelo menos um dia obrigatório de teletrabalho por semana, adotassem alternativas ao automóvel (como bicicletas partilhadas, partilha de veículos, mais veículos elétricos e maior utilização do transporte público) e evitassem viagens aéreas sempre que possível, na linha do que é recomendado pela Agência Internacional da Energia (AIE), mas isso não foi depois assumido.

A AIE recomendou, já hoje, que Portugal apoie a compra de veículos elétricos usados, sobretudo por famílias de baixos rendimentos, para reduzir emissões num setor dos transportes ainda muito dependente do petróleo.

Respondendo a tal sugestão, Maria da Graça Carvalho assegurou que o Executivo “já o faz desde há algum tempo” para os veículos elétricos novos, devendo em breve lançar um novo concurso.

Quanto à recomendação da AIE de retirar custos não energéticos da fatura da eletricidade, a governante apontou que a luz em Portugal é das mais baixas da União Europeia e não tem registado subidas devido à crise energética dado ser mais afetada por renováveis do que pelo gás.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A União Europeia importa a maior parte do petróleo e gás que consome, o que a torna altamente exposta a choques externos como a atual crise energética, que é sobretudo de preços.

Temas: Teletrabalho Jet fuel Combustíveis Crise petróleo Petróleo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

"Há muitas formas de chegar ao trabalho". Governo rejeita recomendar teletrabalho devido à crise de petróleo

Há 40 min

Governo ultima taxa sobre lucros extraordinários mas diz que será "bem dirigida"

Há 2h e 23min
08:14

Governo culpa UGT por não ter permitido as "aproximações necessárias" na revisão laboral. "Decisão final" vai ser levada a Montenegro

Ontem às 17:21

UGT manteve-se "absolutamente intransigente" apesar de "todo o esforço que o Governo fez": ministra justifica falhanço no acordo laboral

Ontem às 16:56
Mais Governo

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Ontem às 14:25

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

Ontem às 13:26

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Ontem às 08:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Ontem às 09:16

Declarado óbito do militar que estava em morte cerebral após queda durante salto de paraquedas em Tancos

Ontem às 13:08

Resultado final: Friburgo 3-1 Braga - veja os golos, a expulsão e a bola ao poste

Ontem às 18:53

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

6 mai, 10:26

Arábia Saudita travou plano militar de Trump no Golfo e forçou os EUA a recuarem com o "Project Freedom"

Ontem às 11:02

Restos mortais de português encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

Ontem às 18:24