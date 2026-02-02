Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

João Guerreiro Rodrigues
Há 28 min
Tekever AR3 (Tekever)

O objetivo, esclarece a empresa, é "apoiar a tomada de decisão das autoridades", permitindo priorizar as intervenções mais urgentes e acelerar a fase de reconstrução do concelho

A empresa tecnológica portuguesa Tekever está a apoiar a resposta aos danos provocados pela depressão Kristin na região de Leiria, ajudando a Câmara Municipal de Leiria a fazer um levantamento de danos em tempo real.

Em resposta à CNN Portugal, fonte da empresa confirma que a Tekever criou uma task force no terreno com mais de 100 funcionários em regime de voluntariado, que está a utilizar drones e um sistema inteligente para fazer o mapeamento aéreo dos estragos. 

Segundo a empresa, que mantém presença no distrito há mais de uma década, o apoio técnico centra-se na recolha de imagens aéreas que são posteriormente processadas pelo sistema ATLAS. Esta plataforma de "inteligência operacional", desenvolvida pela própria Tekever, permite cruzar dados "de múltiplas fontes" em tempo real, fornecendo às autoridades uma visão detalhada da extensão dos estragos, com apoio de inteligência artificial.

O objetivo, esclarece a empresa, é "apoiar a tomada de decisão das autoridades", permitindo priorizar as intervenções mais urgentes e acelerar a fase de reconstrução do concelho.

Para além da tecnologia, os mais de 100 colaboradores estão a trabalhar em articulação com as autoridades para apoiar a avaliação in loco e prestar auxílio à população afetada.

A empresa sublinhou ainda que, devido à natureza técnica e operacional dos dados recolhidos, as imagens captadas pelos drones são de uso exclusivo das entidades competentes, não sendo possível a sua divulgação pública.

