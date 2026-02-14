Caudais no Tejo mantêm-se altos mas com tendência a descer

Há 2h e 10min

Dique sob vigilância mantém Montemor em estado de alerta: "É a última barreira de defesa para esta zona ribeirinha"

"Aquilo que nos deixa preocupados são as barragens e os leitos dos rios"

As zonas mais afetadas e que geram mais preocupação são as zonas baixas de Constância e de Vila Nova da Barquinha

O caudal do rio Tejo mantém-se este sábado com níveis elevados, mas com tendência a irem gradualmente descendo nas próximas horas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, no distrito de Santarém, David Lobato, afirmou que a noite passou sem sobressaltos e dentro do que era expectável, “com os caudais bastante altos, mas sem nenhuma situação de relevo” a registar.

“Agora de manhã, mantém-se assim, mantém-se na mesma com os 5.000 metros por segundo em Almourol [Vila Nova da Barquinha], sem expectativas de termos alguns picos ou alguns aumentos”, reportou o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo.

David Lobato adiantou que as perspetivas da Proteção Civil apontam para que o Tejo “não volte a aumentar” o nível, porque as bacias e as barragens “estão agora a estabilizar” e “não estão a encher”.

“Estão a manter, ou seja, aquilo que estão a largar, é aquilo que estão a receber, e é expectável que se mantenha assim, agora, durante as próximas horas e durante os próximos dias”, anteviu.

As zonas mais afetadas e que geram mais preocupação são a zona baixa de Constância, “que já está um bocadinho mais aliviada”, e a zona baixa de Vila Nova da Barquinha, que também está “na mesma situação”, identificou o comandante sub-regional.

“É expectável que agora, nos próximos dias, haja aqui redução daquilo que é os níveis e, se assim acontecer, é expectável que baixemos aqui o nível do nosso alerta, do nosso plano, para o nível laranja”, acrescentou, frisando que por enquanto mantém-se o vermelho ativo.