Apagão digital: Irão fica sem Internet em plena onda de protestos

Ontem às 17:29

País com mais de 90 milhões de pessoas atravessa um "apagão nacional"

A capital do Irão e outras cidades do país entraram subitamente num apagão digital, com os cidadãos a perderem de repente o acesso à Internet em vários fornecedores.

A informação foi avançada pelo grupo de monitorização de Internet NetBlocks, numa altura em que o Irão vive dias de grandes protestos por causa da situação económica.

A situação é particularmente problemática em Teerão, onde vivem perto de 10 milhões de pessoas, mas estende-se ao resto de um país com mais de 90 milhões de habitantes.

"Confirmado: os dados métricos atualizados mostram que o Irão está no meio de um apagão de Internet nacional. O incidente segue-se a uma série de medidas que escalaram a censura digital por causa dos protestos no país", pode ler-se na nota da NetBlocks.