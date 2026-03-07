Teerão recusa pedido de rendição incondicional e ataca petroleiro no Golfo

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 14min
Mísseis iranianos (EPA)

Conflito entre Irão, EUA e Israel entrou no seu oitavo dia

O presidente do Irão recusou este sábado o pedido de rendição incondicional pelos Estados Unidos, considerando-o um “sonho que devem levar para o túmulo”, no dia em que Teerão anunciou ter atacado um petroleiro.

Trata-se de um “sonho que eles devem levar para o túmulo”, afirmou o Presidente Masoud Pezeshkian num discurso transmitido pela televisão estatal.

Este sábado, pela agência de notícias Tasnin, as autoridades iranianas disseram que atacaram um petroleiro no Golfo Pérsico, no oitavo dia da guerra com Israel e os Estados Unidos.

“Esta manhã, o petroleiro chamado Prima foi atingido por um drone explosivo, depois de ter ignorado repetidos avisos do exército dos Guardas da Revolução sobre a proibição do tráfego e a insegurança do estreito de Ormuz”, indicou a Guarda da Revolução em comunicado.

Na mensagem televisiva, o chefe de Estado iraniano pediu desculpa pelos ataques a alvos não militares nos países da região, sugerindo que foram causados por falhas de comunicação.

Desde o início do conflito, o Irão atingiu ataques a infraestruturas no Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, nalguns casos com danos civis.

Do lado dos EUA, o Presidente, Donald Trump aprovou novas vendas de armas a Israel e avisou para novos bombardeamentos mais intensos.

Em resposta, o embaixador do Irão na ONU disse que o país “tomaria todas as medidas necessárias” para se defender.

Um vídeo da agência de notícias Associated Press mostrou explosões e fumo a subir sobre o oeste de Teerão, enquanto Israel afirmava ter iniciado uma ampla onda de ataques.

Também hoje, ouviram-se fortes estrondos em Jerusalém e os mísseis lançados pelo Irão levaram as pessoas a dirigirem-se para abrigos antiaéreos em todo o território israelita.

Os EUA e Israel atacaram o Irão com bombardeamentos, visando as suas capacidades militares, liderança e programa nuclear.

Os objetivos e prazos invocados para a guerra mudaram repetidamente, já que os EUA sugeriram, por vezes, que pretendem derrubar o governo do Irão ou elevar uma nova liderança interna.

Temas: Teerão Irão rendição incondicional Petroleiro no Golfo Israel

Médio Oriente

Teerão recusa pedido de rendição incondicional e ataca petroleiro no Golfo

Há 1h e 14min

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | Israel bombardeia o Irão pelo oitavo dia, mas Teerão recusa rendição e ataca petroleiro

Há 1h e 31min

EUA vão enviar para o Médio Oriente o sistema antidrone usado pela Ucrânia

Há 1h e 51min
06:20

Khorramabad ➡️ Teerão ➡️ Kordan ➡️Turquia: a odisseia de José Moreira para fugir do Irão

Ontem às 22:51
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

5 mar, 14:14

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

Gasóleo dispara 23 cêntimos na próxima semana. Gasolina também sobe

Ontem às 09:56

Rússia está a fornecer informações secretas para ajudar o Irão. China prepara-se para entrar em cena

Ontem às 19:03

Jovem encontrada no interior de garagem fechada com corrente em Sintra. Terá sido sequestrada

Ontem às 08:10

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

5 mar, 07:00

Ameaças, detenções e quilos de ouro. Ucrânia e Hungria entraram definitivamente em rota de colisão

Ontem às 13:08

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

5 mar, 13:57

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

5 mar, 00:35
opinião
Miguel Sousa Tavares

Rangel é "o único ser no planeta" que viu os aviões americanos nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:34

Euromilhões: esta chave vale 193 milhões

Ontem às 20:35

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

Ontem às 21:19